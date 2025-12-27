En las últimas horas, se conoció que la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Lituania de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, el joven samario capturado en julio de 2025 en la terminal de transportes de Barranquilla con circular roja de Interpol.

Tras analizar el requerimiento de las autoridades de ese país y las normativas colombianas, la Sala de Casación Penal tomó la decisión de extraditar al señalado, para que responda por los cargos de terrorismo internacional y espionaje, ligados a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Lea: Gonzalo, el joven soledeño capturado por espionaje para los rusos llegaba a visitar a su papá

Después de la autorización del alto tribunal, el trámite queda pendiente de la firma del presidente Gustavo Petro, para posteriormente hacer efectiva la extradición del ciudadano colombiano a Vilna (Lituania).

De acuerdo con la investigación del gobierno lituano, Ramos Santos habría cometido delitos de terrorismo y espionaje, al vincularlo con actividades de inteligencia en el marco del conflicto que tiene enfrentados a Rusia y Ucrania.

Lo señalan de espiar empresa de drones

El reporte de las autoridades indica que el capturado, quien se encuentra en poder de las autoridades colombianas desde hace cinco meses, presuntamente participó en labores de inteligencia contra una empresa que provee drones a Ucrania, para favorecer estratégicamente a la Federación de Rusia.

Desde Lituania señalan a Gonzalo Ramos, de 22 años, de pertenecer a una red internacional ilegal que funcionaba no solo en este, sino también en otros países europeos, conformando una estructura organizada, con roles y coordinación a través de aplicaciones como Telegram y Whatsapp.

Las investigaciones detallan que el samario llegó el 2 de septiembre de 2024 a Lituania, proveniente de Rusia, para supuestamente realizar trabajos de reconocimiento de una empresa con el nombre de UAV TBC Solutions, ubicada en Siauliai (Lituania).

Al parecer, esas labores incluyeron fotografías y videos de la compañía y, luego, el material recopilado habría sido enviado a otros integrantes de dicha red, involucrados con servicios de inteligencia rusos. Según investigadores, otros participantes del saboteo estratégico serían de Cuba. También mencionan a otro colombiano.

Más detalles del proceso

En ese sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no encontró impedimentos legales para extraditar a Gonzalo de Jesús Ramos Santos y determinó que deberá responder por los cargos formulados dentro del proceso penal No. 01-1-36396-24.

Hay que recordar que la captura del joven samario fue reportada el pasado 8 de julio por el entonces director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, tras un operativo realizado en conjunto con unidades de Interpol en la parte externa de la terminal de transportes de Barranquilla.

“¡Cayó terrorista que hacía inteligencia a drones de Ucrania! En Barranquilla, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ, hizo efectiva la Notificación Roja contra el ciudadano colombiano Gonzalo de Jesús Ramos Santos, requerido por las autoridades de Lituania por el delito de terrorismo”, publicó en su cuenta de X.

Aquí: Matan a ‘Carlitos’ en 20 de Julio: lo señalaban de haber robado a cobradiarios y a un establecimiento del sector

Añadió que “el extraditable creó un grupo dedicado a cometer actos terroristas en Europa, mediante incendios, y efectuaba labores de espionaje a una empresa que enviaba dispositivos no tripulados para la guerra en Ucrania, con el fin de afectarla mediante hechos violentos…”.

El señalado había acabado de arribar a la ciudad, donde se disponía a visitar a su padre, tras un viaje desde Bucaramanga (Santander).