Sentado frete a un negocio y desprevenido, así, de esa manera, fue sorprendido por pistoleros motorizados Carlos Vicente Rodríguez Banquéz, de 31 años de edad y conocido con el alias de Carlitos, durante la noche de este viernes 26 de diciembre en el barrio 20 de Julio, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Testigos señalaron que hacia las 7:20 de la noche, Rodríguez Banquéz fue abordado por los individuos y uno de ellos le disparó en la cabeza, ocasionando su muerte de manera instantánea. Tras el acto, los criminales huyeron.

En recopilación de información en la zona del atentado, investigadores del CTI de la Fiscalía encontraron que la víctima fatal figuraba como sospechoso en el hurto de una tienda del sector, en hechos ocurridos durante la madrugada del 25 de diciembre.

Pero además también se le señalaba de haber cometido un hurto en una vivienda donde tienen su punto de acopio unos cobradiarios. Ese incidente, en el que se extravió una suma de dinero, sucedió días atrás en la misma zona de 20 de Julio.

Al parecer, la víctima de este hurto habría amenazado a alias Carlitos luego de que se le identificara a través de unas cámaras de videovigilancia, aunque este siempre se negó a haber participado del hecho.