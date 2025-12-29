Desde que Gonzalo de Jesús Ramos Santos fue capturado en julio de 2025 por terrorismo y espionaje en la terminal de transporte de Barranquilla, su madre Cielo Santos Amaya vive meses de desespero, miedo y dolor en San Petersburgo (Rusia), donde reside con sus otros tres hijos menores de edad.

El joven de 22 años, oriundo de Soledad (Atlántico), está a una firma del presidente Gustavo Petro de ser extraditado a Vilna (Lituania) por los delitos mencionados anteriormente, ligados a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, la mujer hizo un llamado, a través de EL HERALDO, dirigido al jefe de Estado, quien tiene la última decisión, tras el aval que dio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al trámite de extradición.

“Yo sé que si el presidente al menos lo escucha o lee algo que él le diga, él sabe, porque uno cuando habla con una persona a esa edad no puede esconder tanta maldad. Si una persona es mala, eso se ve. Quiero que esto llegue hasta el presidente y escuche, porque yo soy una mujer, de verdad que estoy sola aquí en Rusia”, es la petición que hizo la bumanguesa por esta casa editorial.

Cortesía Cielo Santos Amaya se llevó a vivir con ella a Rusia a su hijo, Gonzalo de Jesús Ramos Santos, pedido en extradición por Lituania. |

En la solicitud al mandatario, Cielo Santos añade: “Yo ya le he mandado, le he escrito tanto que mejor dicho, pues Dios santo, si tuviera esa oportunidad, que así como yo vi que él le dio oportunidad a ese joven que dijo que lo amenazó, si él tuvo una intención en su corazón y el presidente le perdonó, ¿por qué? porque es joven y mi hijo es un joven, que no ha hecho nada, porque él no ha hecho nada, él ni siquiera una foto tomó para enviar, ni siquiera un video”.

Alto tribunal analizó expedientes

Y es que los expedientes de Lituania que analizó durante cinco meses el alto tribunal para avalar la extradición señalan que Gonzalo de Jesús Ramos supuestamente pertenece a una red internacional ilegal, en la que hacía labores de inteligencia.

Las investigaciones detallan que el atlanticense llegó el 2 de septiembre de 2024 a Lituania, proveniente de Rusia, para supuestamente realizar trabajos de reconocimiento de una empresa que suministra drones a Ucrania, con el nombre de UAV TBC Solutions, ubicada en la ciudad lituana de Siauliai.

Al parecer, esas labores incluyeron fotografías y videos de la compañía y, luego, el material recopilado habría sido enviado a otros integrantes de dicha red, involucrados con servicios de inteligencia rusos.

No obstante, la mujer, que asegura desempeñarse como ama de casa en San Petersburgo, indica que, el 3 de septiembre su hijo salió de la casa con la intención de viajar a España, donde vive su novia ucraniana.

Cortesía

De acuerdo con la versión de Santos Amaya, desde que su primogénito cumplió 18 años, de los cuales los últimos 12 ha residido con ella en Rusia, estuvo evitando el reclutamiento del ejército para prestar el servicio militar, cuyas batidas se intensificaron en 2022, con el inicio de la guerra.

Por eso dice que no logró terminar el bachillerato, alcanzó a cursar hasta décimo. Un amigo policía de Cielo lo recibió en Barcelona (España) durante año y medio y, posteriormente, debió regresar para seguir apoyando a su mamá, con diagnóstico de cáncer, en el cuidado de sus tres hermanos rusos.

“Ese fue mi más grande error”

Tras culminar el tratamiento, la ciudadana le pidió que se radicara en España, pero considera que “ese fue mi más grande error”, pues no tenía permiso para establecerse en una segunda ocasión en ese país, tras haber estado una primera vez durante año y medio.

Por eso en Bulgaria, donde hacía escala desde Lituania en septiembre de 2024, las autoridades de migración lo retuvieron incomunicado hasta resolver su situación 16 días después, tomando la decisión de deportarlo a Colombia.

“Mi hijo en esa fecha que están diciendo que del 4 al 20 de septiembre él estuvo en países haciendo terrorismo. Y él no ha salido de Colombia. ¿En qué momento? Yo le he dicho que él estaba en otro país o en otra cosa. No, no ha estado. Se ve que ahí hay algo que yo no entiendo de dónde se inventaron todo eso”, expresa Santos a este medio.

Registros en el pasaporte de Gonzalo Ramos.

Cielo define a su hijo como una persona “sana”, que no tenía amigos, dice que es testigo de Jehová y tampoco fuma, ni consume licor. Durante su infancia, viajaba por Finlandia, Lituania y en Rusia estuvo en Moscú participando en campeonatos de fútbol aficionado.

Creaba contenidos en Youtube con su novia, a quien le gusta el canto. Entre ellos dos vendían artículos en línea para costearse sus gastos. Y los últimos viajes fueron con dinero de Cielo, según relata, a partir de los ingresos que obtuvo por el divorcio con el ciudadano ruso, padre de los tres menores.

Registros en el pasaporte de Gonzalo Ramos.

“Yo solo abogo a la verdad. Yo he hablado con mi hijo: ‘Papi, si tú hiciste algo, pues toca ir, toca enfrentar’, pero también no vamos a enfrentar cosas que no ha hecho. No, no, no, la injusticia no no, entonces por eso quiero darle a mi hijo esta voz, es la voz de mi hijo, porque él cuando lo detuvieron, él pensaba que era una broma de YouTube, imagínese”, manifiesta.

Lo capturaron un mes antes de su boda

Cortesía

Cielo recalca que el tratamiento por el cáncer se lo ha atendido el sistema de salud ruso “que es gratuito”, por lo que sostiene que Gonzalo nunca se vio en la necesidad de buscar dinero, ni mucho menos de manera ilícita.

“Me he gastado mucha plata en este proceso, ya casi 40 millones para mí es bastante, porque yo no cuento de verdad con ayuda. Tengo miedo, yo le escribí al cónsul, pero no responden. Me da miedo, claro, porque tengo pruebas”, dice Cielo Santos.

La colombiana manifiesta que, tras ser deportado, Gonzalo Ramos llegó a la casa de un tío en Bucaramanga, expidió la cédula de ciudadanía y trataba de organizarse. En febrero de 2025 recibió la visita de su novia y aprovechó para proponerle matrimonio.

La boda estaba programada para el 8 de agosto, pero un mes antes fue capturado por unidades de Interpol cuando llegaba a Barranquilla para visitar a su padre. Permaneció 20 días bajo el poder policial en Las Flores y luego fue trasladado a La Picota, en Bogotá, donde comparte espacio “con terroristas y narcotraficantes. La ha pasado mal, aún cree que es una broma”.