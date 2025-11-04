Luego de más de un día de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el terrible hallazgo del cuerpo sin vida del niño Santiago Martínez Palomino, de 12 años, quien había desaparecido tras caer accidentalmente al caño que comunica los corregimientos de Guayacán y Angostura, en el sur del Magdalena.

De acuerdo con las informaciones suministradas por las autoridades, el hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado 3 de noviembre cuando el menor se movilizaba junto a un familiar en una canoa artesanal sobre el afluente, cuando perdió el equilibrio y cayó al agua.

La fuerte corriente del caño lo arrastró rápidamente, sin que las personas que lo acompañaban pudieran auxiliarlo.

Desde el momento del suceso, habitantes de la zona y familiares emprendieron una búsqueda incansable por los alrededores, recorriendo la ribera y utilizando embarcaciones para rastrear el punto donde el niño desapareció.

A las labores se sumaron miembros de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Hospital Local de San Zenón, quienes coordinaron los esfuerzos junto con la comunidad.

En la mañana de este martes, se confirmó el hallazgo del cuerpo del menor que ya fue entregado a sus familiares.

El hecho ha causado profunda conmoción entre los habitantes de San Zenón, especialmente en los corregimientos de Guayacán y Angostura, donde el menor era apreciado por su alegría y compañerismo.

El Hospital Local de San Zenón y la institución educativa donde estudiaba el menor enviaron un mensaje de condolencias, lamentando el fallecimiento de Martínez Palomino.

“Con profundo pesar, la E.S.E. Hospital Local de San Zenón lamenta el sensible fallecimiento del niño Santiago Martínez…Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y allegados, acompañándolos en este momento de dolor…Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero su recuerdo permanecerá vivo en quienes tuvieron la dicha de conocerlo” reza el comunicado.