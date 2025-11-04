Jean Carlos Castro Pupo, de 29 años, y conocido con el alias de ‘Samper’, fue acribillado a tiros en la invasión Brisas de la Popa, de Valledupar, la noche del pasado lunes festivo.

De acuerdo con información de las autoridades, los hechos se presentaron cuando la víctima se encontraba caminando por el sector y fue interceptada por sujetos armados que le dispararon de manera indiscriminada, recibiendo al menos ocho balazos.

El atentado generó un cruce de disparos entre los atacantes, alias ‘Samper’, quien estaba acompañado por Carlos Mendoza Pereira, e Isaac Ospino.

Producto de los disparos resultaron heridos Mendoza Pereira e Isaac Ospino, ambos trasladados al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, de donde fueron remitidos a una clínica de la ciudad.

La Policía Nacional indicó que el occiso registraba anotaciones judiciales por los delitos de tráfico o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y hurto calificado, mientras que Mendoza, por lesiones personales, y Ospino, indiciado por fabricación tráfico y porte de armas de fuego.

Este sicariato que se suma a la lista de tres asesinatos más en Brisas de la Popa, en las últimas semanas, han causado conmoción en la ciudadanía dado que alias ‘Samper’, había sido nombrado en un vídeo amenazante por presuntos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en la que con los rostros tapados y portando armas cortas y largas enviaban un mensaje a supuestos delincuentes, nombrando a varios individuos, entre estos el hoy fallecido.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, indicó que la veracidad del video está siendo analizada por los investigadores de la seccional de investigación criminal.

Asimismo, el oficial no descartó que los asesinatos estén orientados a disputas territoriales por microtráfico y bandas delincuenciales.