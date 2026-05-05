En el Cesar inició el programa ‘La Ruta Musical’, una iniciativa para fortalecer las escuelas de formación artística, en el departamento, para lo cual la Gobernación diferentes instrumentos. El lanzamiento se realizó en el municipio de El Paso, tierra de juglares y cuna de grandes exponentes de la música vallenata como Alejandro Durán, Nafer Durán y Samuel Martínez.

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Este programa contempla la dotación de escuelas de formación musical y artística, como una estrategia para mejorar los procesos formativos en el departamento.

Durante el acto, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán expresó: “Entregamos a 41 escuelas de formación municipales, instrumentos para que la historia de nuestros territorios siga teniendo vigencia”.

Además, destacó el impacto social de esta iniciativa, al señalar que: “Estamos sembrando en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes el amor por la historia de este Cesar pujante, para que se mantenga y se supere”.

Para el desarrollo de ‘La Ruta Musical’, se han destinado más de 3.200 millones de pesos, inversión que permitirá fortalecer las Casa de la Cultura y los procesos formativos en los diferentes municipios, a través de la entrega de 1.025 instrumentos musicales.

Los instrumentos entregados, en formatos de banda, vallenato y folclor, incluyen: Trompeta, clarinete, trombón, saxofón alto, saxofón tenor, turba sousáfono, euphonium dorado, barítono, flauta traversa, par de platillos, bombo fiestero, acordeón diatónico, caja vallenata, guacharaca en acero, atril de partitura y juego de tambora folclórica.