Luego de la denuncia del propio Giovanny Urshela en sus redes sociales sobre el robo en su casa en el norte de la capital del Atlántico, la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que empezó las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Leer también: Mujer llevaba droga en ‘cena navideña’ para recluso en estación de Policía de Santo Tomás

“Luego de conocerse un hecho relacionado con el ingreso de individuos a un inmueble ubicado en el norte de la ciudad, quienes se apoderaron de elementos de valor y joyas, aprovechando que el inmueble se encontraba solo, la Policía Metropolitana en Barranquilla dispuso de toda su capacidad en policía judicial e inteligencia con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y dar con el paradero de los responsables”, declaró el teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“De igual manera nos encontramos recolectando elementos materiales probatorios y evidencia física que contribuya con el esclarecimiento de este hecho”, añadió.

Urshela, pelotero de Grandes Ligas cartagenero, hizo la denuncia a través de su cuenta de Instagram. En una historia, aseguró que entraron a su casa y se llevaron joyas y otros objetos de valor.

“El turno fue para mí hoy en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa”, inicia el mensaje que publicó en sus ‘historias’.

Urshela contó que un grupo de ladrones ingresó a su vivienda, aprovechando que estaba sola. El deportista consideró una “fortuna” que tanto él como su familia no se encontraban en la vivienda cuando los delincuentes irrumpieron en esta, evitándose el traumático momento de ser intimidados por los ladrones.

Importante: Habla madre de soledeño pedido en extradición en Lituania por terrorismo

“Afortunadamente por un lado estábamos por fuera de la casa, delincuentes se aprovecharon para entrar a la casa e ir directamente a el cuarto donde duermo con mi esposa e hija para llevarse joyas y objetos de valor que sumando todo es una alta cantidad monetaria”, sostuvo Giovanny Urshela.

Urshela dio a entender que sospecha de una persona cercana a su familia, pues los ladrones fueron “directamente” al lugar donde estaban los elementos de valor, información que tendrían muy pocos.

“Lo material se recupera y aprovecho para decirles que siempre estén pendiente de todo y de cada persona que los rodea, que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño, ya estamos trabajando para la recuperación de lo robado”, concluyó el pelotero.