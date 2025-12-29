La Policía Nacional en el Atlántico viene desarrollando diferentes planes operativos y preventivos con el fin de atacar de manera directa el flagelo del transporte y comercialización de sustancia estupefacientes.

Fue así que, a través del Servicio Nacional de Policía, se efectuó en las últimas horas, una captura en flagrancia por este delito que afecta la seguridad ciudadana.

El procedimiento de captura se registró en la calle 5 del barrio Lucero, en el municipio de Santo Tomás, donde una mujer de 42 años de edad, intentaba ingresar a la Estación de Policía con 10 cigarrillos de marihuana y 10 papeletas de base de coca.

Estos estupefacientes estaban camuflados en el interior de un recipiente con comida, para su pareja sentimental, que estaba en custodia dentro de las instalaciones policiales.

La hoy capturada y las sustancias fueron dejadas a disposición de la Fiscalía general de la nación, donde tendrán que responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El señor Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier actividad ilícita o de afectación a la convivencia ciudadana a través de la línea gratuita 123, en donde profesionales de policía lo atenderán, garantizando absoluta reserva.