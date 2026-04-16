Un médico cirujano especialista en urología fue capturado en el barrio El Poblado, en Medellín, señalado de haber abusado sexualmente de al menos 56 de sus pacientes durante consultas médicas, en un caso que ha generado conmoción en el país.

La detención se produjo en el parqueadero de una unidad médica donde el profesional ejercía su actividad. El procedimiento fue realizado por unidades de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación que se prolongó por casi un año.

De acuerdo con las autoridades, el caso tomó fuerza luego de que varias mujeres decidieran hacer públicas sus denuncias, tanto en redes sociales como ante instancias judiciales. Estos testimonios fueron clave para estructurar el expediente que derivó en la orden de captura.

En total, la investigación logró reunir 23 testimonios de víctimas que denunciaron hechos ocurridos desde 2018 en el consultorio del médico. Sin embargo, el número de posibles afectadas asciende a por lo menos 56 casos.

Según las indagaciones, los presuntos abusos se habrían producido durante consultas médicas, en las que el profesional aprovechaba su posición para realizar procedimientos indebidos en contextos relacionados con patologías íntimas.

Con base en las denuncias y el material probatorio recolectado, la Fiscalía obtuvo una orden de captura por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir agravado.

El médico fue detenido cuando se disponía a ingresar a su lugar de trabajo y actualmente se encuentra a disposición de las autoridades judiciales, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación legal.

El médico habría usado su rol profesional para justificar los abusos

Las autoridades señalaron que el hombre, de 61 años, habría utilizado su condición de especialista para manipular historias clínicas y justificar intervenciones que no correspondían a los motivos de consulta.

“Básicamente, lo que hacía era, en su consultorio, abusar de nuestras mujeres. Realizaba tocamientos en partes donde no tenía por qué hacer un examen determinado frente a alguna consulta”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El expediente también indica que el capturado registra antecedentes por delitos sexuales, entre ellos acceso carnal violento y acto sexual violento agravado.

Además, se estableció que desde el año 2000 habría presentado comportamientos reiterados asociados a este tipo de conductas, incluyendo sanciones disciplinarias temporales en el ejercicio de su profesión.

Activan rutas de atención para las víctimas de abuso de urólogo en Medellín

En paralelo al proceso judicial, la Alcaldía de Medellín activó mecanismos de atención para las víctimas a través de la Secretaría de las Mujeres.

Esta dependencia ha recibido cerca de 50 reportes de presunta violencia sexual en contextos de atención médica relacionados con el caso. De estos, 32 han accedido a acompañamiento integral, que incluye orientación psicojurídica y acceso a servicios institucionales.

Según la información oficial, 20 víctimas cuentan con representación jurídica y ya acudieron a citaciones ante la Fiscalía, mientras que otras 12 continúan en proceso de ampliación de denuncia.

Las autoridades también habilitaron canales de atención para recibir nuevos reportes, incluyendo la Línea 123 Mujer de Medellín y Antioquia, así como un número directo dispuesto para este caso.