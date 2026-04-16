Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc siguen afectando a las poblaciones en el Catatumbo. Estas acciones violentas desencadenaron en las últimas horas en el secuestro de un hombre y su hijo cuando iban en el bus intermunicipal en el que trabajaban como conductor y ayudante, respectivamente.

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El hecho ocurrió en el sector El Tablazo, en la vía que conduce al municipio de Tibú, en Norte de Santander. Según testigos, varios hombres armados interceptaron el bus cuando cubría la ruta El Tarra-Cúcuta, obligando a los pasajeros a descender del vehículo.

Posteriormente, se llevaron a los dos ciudadanos, identificados como Juan Solano y Diego Anaya, con rumbo desconocido. Así lo confirmó la empresa de transporte Peralonso, a la cual está adscrito el vehículo hurtado.

Aun se desconoce con exactitud cuál grupo armado ilegal sería el responsable del doble secuestro, ya que en la zona hay presencia de las disidencias del frente 33 de las FARC, y del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Paralelo a este hecho, los constantes enfrentamientos entre estos grupos armados ocasionó el desplazamiento masivo de familias campesinas en zona rural de Tibú, agravando así la crisis humanitaria que vive la región del Catatumbo.

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De acuerdo a información preliminar, estas familias abandonaron sus viviendas y se están refugiando en la vereda Campo Tres, donde se ha creado un improvisado espacio humanitario para resguardarse.

Según las autoridades, los enfrentamientos se registran principalmente en las veredas Caño Victoria, La Selva y Campo Tres, donde los combates han sido persistentes durante los últimos días.