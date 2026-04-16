El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo capítulo este jueves, 16 de abril, cuando la Fiscalía General de la Nación tomó la determinación de radicar formalmente el escrito de acusación contra el exdirector de la entidad, Olmedo de Jesús López Martínez.

El exfuncionario es señalado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, en el marco de un entramado que habría direccionado contratos dentro de la entidad.

Contratos de carrotanques en La Guajira, eje del caso de corrupción en la UNGRD

Como ha sido ampliamente conocido, el núcleo del caso gira en torno a la contratación para el suministro de carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.

Uno de los procesos bajo investigación corresponde a la orden de proveeduría 192 de 2023, por un valor de 48.600 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de 40 carrotanques. Según los elementos recopilados por la Fiscalía, López Martínez habría favorecido a un contratista específico en este contrato, en su calidad de ordenador del gasto.

La actuación, de acuerdo con la investigación, haría parte de un esquema más amplio de direccionamiento indebido de la contratación dentro de la UNGRD.

Las autoridades también establecieron que, por esta intervención, el exdirector habría recibido una dádiva de 724 millones de pesos. A su vez, se señala que terceros habrían logrado apropiarse de 13.340 millones de pesos en el marco del mismo contrato.

El caso incluye además otro proceso contractual. Se trata de la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, en la que presuntamente se orientó la contratación en beneficio de una corporación mixta indígena para la adquisición de 40 carrotanques pequeños, por un valor superior a los 29.000 millones de pesos.

En este segundo contrato, la Fiscalía identificó una posible apropiación de recursos por parte del contratista que ascendería a 11.114 millones de pesos.

Olmedo López busca una sentencia anticipada al aceptar cargos por el caso de corrupción en la UNGRD

En medio del avance del proceso, López Martínez manifestó, a través de su defensa, su intención de aceptar los cargos formulados en su contra. Esta decisión se produjo antes de la radicación formal del escrito de acusación.

Según el documento oficial, el procesado expresó, a través de su abogado defensor, su voluntad de aceptar los cargos para recibir una sentencia anticipada.