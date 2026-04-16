Un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Ángel Antonio De Alba González, conocido como alias Angelito, como presunto responsable de los delitos de lesiones personales, así como deformidad y perturbación funcional.

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Cabe reseñar que la captura de alias Angelito, de 25 años, se produjo el pasado 22 de marzo en un operativo adelantado en el municipio de Malambo por uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial que pesaba en su contra y estaba a la espera de la terminación de las audiencias preliminares.

EL HERALDO conoció que la investigación empezó en marzo del año anterior, cuando se reportó la agresión contra el menor de edad, vecino del barrio El Morrito, a quien Angelito le amputó tres dedos, al parecer, porque este se negó a pertenecer a la estructura criminal ‘los Costeños’.

Minuciosamente, el ente investigador empezó con la recolección de elementos materiales probatorios hasta que se obtuvo la orden de captura contra De Alba González, el segundo individuo que ha caído por este macabro hecho.

Recordemos que en agosto del año anterior fue capturado en la misma población alias Trivi, presunto integrante de ‘los Costeños’.

Por solicitud de la Fiscalía, el juez con funciones de control de garantías le impuso a alias Angelito medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Este caso del menor de edad amputado se descubrió en medio de una alerta que existe sobre la permanente vinculación de niños y adolescentes en estructuras criminales que hoy operan en el departamento del Atlántico.

Jóvenes y niños terminan siendo ‘presas fáciles’ de organizaciones delincuenciales para extorsionar, cometer homicidios y expender droga, en una dinámica que combina reclutamiento, entrenamiento y control de las conocidas estructuras ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, según denuncias de autoridades y órganos de control.