Un nuevo hecho de sangre se registró la noche de este lunes, 13 de abril, en el municipio de Malambo, cuando un hombre de 46 años falleció de forma violenta tras recibir cuatro disparos mientras transitaba por una vía pública del barrio Nueva Ilusión.

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De acuerdo con lo que se conoció gracias al informe preliminar de la Policía, la víctima alcanzó a refugiarse en un establecimiento comercial cercano, pero el agresor lo siguió hasta adentro y le disparó en repetidas ocasiones.

Minutos después, vecinos del sector lo trasladaron a la Clínica Campbell del mismo municipio, donde murió a consecuencia de la gravedad de las heridas.

La víctima intentó escapar pero fue alcanzada dentro de una tienda del barrio

Alfredo José Suárez González caminaba sobre la calle 16 con carrera 1B, en el sector popularmente conocido como ‘Los Caballitos’, cuando fue sorprendido por su agresor alrededor de las 7:45 de la noche.

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En un intento por ponerse a salvo, Suárez González corrió hacia una tienda del lugar, pero el atacante no detuvo la persecución.

Una vez dentro del local, la víctima recibió cuatro impactos de bala: uno en la región parietooccipital derecha, otro en el pómulo izquierdo y dos más en el tórax, uno por cada lado.

‘Los Caballitos’, un sector bajo la influencia del grupo delincuencial ‘Los Pepes’

El barrio Nueva Ilusión y en particular el sector de ‘Los Caballitos’ no son ajenos a la presencia de estructuras criminales.

De hecho, según la información recopilada por las autoridades, en esa zona opera el Grupo Delincuencial Organizado conocido como ‘Los Pepes’, cuyas actividades están dirigidas por un individuo que se hace llamar alias Cassiani.

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La influencia de este grupo sobre el territorio es un factor determinante para entender el contexto en el que se produjo el homicidio, que las investigaciones iniciales ya vinculan directamente con disputas por el control de la venta de estupefacientes.

Su propio hermano lo había amenazado dos días antes del crimen

Uno de los elementos que más ha captado la atención de la Policía en el caso es que Alfredo José Suárez González ya había recibido amenazas contra su vida el pasado sábado 11 de abril, apenas 48 horas antes de su muerte.

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El autor de esas amenazas habría sido su propio hermano, identificado por las autoridades con el alias Negro Suárez, en el marco de un conflicto por el control territorial y la distribución de drogas en el sector.

La víctima no registraba antecedentes penales según el sistema judicial

A pesar del entorno violento que rodeaba su muerte, Alfredo José Suárez González no contaba con anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), lo que indica que no tenía antecedentes judiciales registrados.

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Este dato no descarta su posible vinculación con dinámicas del narcomenudeo en la zona, pero sí obliga a las autoridades a profundizar en las circunstancias exactas que lo colocaron en el centro de una disputa territorial.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inició de inmediato los actos urgentes correspondientes para preservar evidencias y avanzar en la identificación y captura del responsable.