La unión hace la fuerza. Un refrán tan popular como viejo, pero que dentro sí guarda cierta razón que, si se analiza y se ejecuta, da grandes resultados en el proyecto que se emprenda.

Leer más: Cae alias Popeye, presunto miembro de ‘los Pepes’ e implicado en homicidio de Las Nieves

Para el alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales Mora, aquel dicho toma fuerza para los mandatarios municipios, quienes hoy afrontan graves hechos de criminalidad en las poblaciones que administran.

Unido al clamor del pueblo baranoero por la paz en el territorio y asistente a la marcha por la paz que se desarrolló en la mañana de este lunes 13 de abril, Rosales Mora manifestó a EL HERALDO que, aunque los tiempos son difíciles, lo más importante es unir fuerzas para poder superar esta situación.

Jeisson Gutierrez Baranoa marcha por la paz.

“Como lo ha conocido todo el departamento del Atlántico, la violencia se ha venido desplazando entre territorios como Sabanagrande, Baranoa y Sabanalarga. Hoy me uno a este clamor, y no estamos aquí por casualidad (…) De veras que es algo que nos ha tocado a nosotros los alcaldes de turno. Si nos levantamos con fuerza y determinación, seremos capaces de transformar la realidad en nuestros municipios”, expresó.

Al igual que los demás alcaldes, Rosales es enfático en el aspecto de la urgente necesidad de la intervención del Gobierno Nacional para contrarrestar los altos picos de violencia.

“En este momento estamos viviendo un pico en los territorios, sobre todo en Sabanagrande, Baranoa y Sabanalarga, con más ímpetu. Pero todo el departamento del Atlántico se encuentra actualmente en alerta roja por el aumento de los crímenes (…) Hoy le pedimos al Gobierno Nacional que llegue a estos territorios, que envíe al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, que se acerquen a las alcaldías y a los territorios que están siendo afectados”, explicó.

Finalmente, el alcalde informó que, en conversaciones con la Policía del Atlántico, se logró incrementar el número de policías para velar por la seguridad y tranquilidad de los sabanagranderos.

“Con la Policía Nacional hemos logrado incrementar el número de efectivos. Hay una buena disposición del coronel de la Policía Departamental, Eddy Javier Sánchez Sandoval, un oficial comprometido que prácticamente nos ha duplicado el pie de fuerza en los territorios (…) Sabemos que la seguridad no solo atañe a las administraciones, también a la Policía, la Fiscalía, el Ejército, pero en mayor parte al Gobierno Nacional, que es quien ordena las acciones militares en el territorio”, culminó.