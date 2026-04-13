En el marco de la estrategia contra los delitos que afectan la vida, la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, logró la captura mediante orden judicial de Alfredo David Ruiz Banquez, conocido con el alias de ‘Popeye’, entre la estructura criminal ‘los Pepes’. El procedimiento se llevó a cabo este lunes 13 de abril, en el barrio La Sierrita, durante un operativo adelantado por unidades de Policía Judicial del Grupo Vida.

El capturado es requerido por el delito de homicidio agravado y, según las investigaciones, sería el presunto autor material del asesinato de Alberto Mario Rosillo Pestana, ocurrido el pasado 20 de febrero en el barrio Las Nieves. Este hecho hace parte de una serie de acciones violentas que vienen siendo investigadas por las autoridades en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, alias Popeye tendría un rol activo como dinamizador de homicidios en barrios como Las Nieves, Los Trupillos, Rebolo, Santa Helena y Montes, donde presuntamente actuaba al servicio del grupo delincuencial organizado en mención.

Asimismo, el procesado registra antecedentes judiciales por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, hurto calificado y tráfico de estupefacientes, lo que evidencia un historial delictivo relevante dentro de las investigaciones en curso.

Las autoridades informaron que, tras su captura, el implicado quedó a disposición de la Fiscalía 11 Seccional de Vida de Barranquilla, y actualmente se encuentra a la espera del desarrollo de las audiencias concentradas que definirán su situación judicial.