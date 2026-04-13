José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, Adeba, rechazó este lunes 13 de abril la delicada intimidación que circuló en redes sociales contra estudiantes de tres centros educativos de la localidad Suroccidente de esta capital, declarados como “objetivo militar” por parte de la estructura criminal ‘los Pepes’.

En un mensaje que circuló desde el pasado fin de semana en redes, con el emblema de la organización, desconocidos dan un mensaje “breve y claro”, insinuando la supuesta colaboración de estudiantes del Instituto Educativo Bolivariano del Sur, Centro Cultural Las Malvinas y la IED La Esperanza del Sur, antiguo C30, a la estructura criminal rival. Según el contenido, cualquier joven que sea identificado portando uniformes o elementos asociados a estas instituciones sería declarado objetivo militar, lo que ha generado temor e indignación en la comunidad educativa.

Tal situación, de acuerdo con lo conocido por este medio, llevó este lunes a una disminución en el traslado de estudiantes a los centros educativos en mención.

En ese sentido, el representante del sindicato de docentes advirtió que no debe ser visto como una preocupación exclusiva del sector educativo, sino como una problemática que involucra a toda la ciudadanía.

Señaló que las autoridades suelen reaccionar de manera temporal, con reuniones y anuncios que rápidamente se diluyen, sin generar soluciones estructurales.

“Hoy seguimos en esa voz firme, que no nos van a callar. Hoy les pido a todos los rectores y a los coordinadores de las diferentes instituciones oficiales de Barranquilla que nos solidaricemos con ellos porque el problema no es con el Centro Cultural de Malvinas o con el Colsur, este es un problema de todas las instituciones educativas y yo creo que esto amerita una reflexión mucho más profunda. No podemos permitir que la delincuencia se apodere de las escuelas como la delincuencia se apoderó del comercio”, expresó Jiménez.

Y además insistió “La delincuencia en Barranquilla y en el Departamento decide quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Ahora se quieren apoderar de las escuelas. Decir cuál escuela funciona y cuál escuela no funciona”.

Finalmente, de acuerdo con el presidente de la Adeba, el magisterio y organizaciones sociales han convocado a una jornada de protesta para este miércoles, en articulación con la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, y docentes del municipio de Soledad. La movilización partirá desde la alcaldía de Soledad y se extenderá hacia la calle 30, con el propósito de exigir no solo respuestas de las autoridades locales, sino también la intervención del Gobierno nacional. El llamado es a que la ciudadanía se sume y rechace el miedo, en defensa de la vida, la educación y la seguridad en Barranquilla y el Atlántico.

Intervención policial

En la mañana de este lunes, la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del Grupo de Policía Comunitaria y unidades de Infancia y Adolescencia, en articulación con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía, adelantó intervenciones integrales en instituciones educativas de la ciudad y su área metropolitana, principalmente en el sector suroccidente de la ciudad.

Policía Policías en los colegios en la mañana de este lunes 13 de abril.

Estas acciones estuvieron orientadas a brindar acompañamiento permanente a estudiantes, docentes y padres de familia, consolidando entornos escolares seguros, protectores y libres de violencia, a través de la cercanía institucional y la corresponsabilidad ciudadana.

Durante la jornada, uniformados del Grupo de Policía Comunitaria desarrollaron espacios pedagógicos enfocados en la socialización de la responsabilidad penal en adolescentes, generando conciencia frente a las consecuencias legales de conductas que pueden afectar su futuro.

Como parte del componente formativo, se contó con la participación de los talleristas de la Oficina para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, quienes, mediante metodologías dinámicas y participativas, lograron impactar de manera positiva a la comunidad educativa.

Adicionalmente, se implementó el programa “Abre tus Ojos”, estrategia institucional que busca sensibilizar a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos que vulneran su integridad, fortaleciendo factores de protección en sus entornos.

El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estas intervenciones integrales reflejan el compromiso de la institución con la protección de la niñez y la adolescencia, así como con la promoción de entornos escolares seguros. Asimismo, resaltó la importancia del trabajo articulado con las autoridades locales y la comunidad educativa para prevenir conductas delictivas y fortalecer la convivencia ciudadana desde las aulas.