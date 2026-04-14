Un ataque con arma de fuego dejó dos personas muertas en la noche de este lunes 13 de abril en el barrio Las Colinas, en el suroccidente de Barranquilla.

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El hecho ocurrió en un establecimiento comercial conocido como Chuzos Elvira, ubicado en la calle 87 con carrera 36, frente a la iglesia Padre Nuestro, hasta donde llegaron sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro.

De acuerdo con versiones preliminares, uno de los individuos descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en la terraza del lugar.

En el sitio falleció Jaime Pacheco, de 47 años, quien recibió múltiples impactos de bala mientras permanecía sentado.

En el mismo hecho resultó herido Rolando Enrique Jiménez, de 29 años, conocido como ‘Junior’ y quien sería el hijastro de la primera víctima. El hombre fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del doble homicidio y dar con el paradero de los responsables.