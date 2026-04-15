Un hombre de 28 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en el barrio Santuario, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, durante la tarde de este martes 14 de abril.

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La víctima fue identificada como Jorge José Orejarena Arias, quien, según el reporte preliminar, resultó herido hacia las 2:30 p.m. en la calle 52 con carrera 8A. Aunque fue trasladado de inmediato al PASO Murillo, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho se habría desencadenado tras una discusión con un sujeto que se movilizaba en bicicleta. En medio del altercado, el agresor sacó un arma de fuego y disparó contra Orejarena Arias, causándole la muerte.

Fuentes señalaron que la víctima era conocida en la zona con el alias Cocoy y, presuntamente, estaría vinculada al manejo de un punto de expendio de estupefacientes conocido como ‘Donde Jicho’, ubicado frente al lugar donde ocurrieron los hechos.

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No obstante, en redes sociales señalaron que este era vendedor de motocicletas y que el crimen no estaría asociado a un acto de intolerancia sino a un caso de sicariato.

Las autoridades también indicaron que en el sector tendría injerencia un actor criminal vinculado a ‘Los Costeños’.

Detectives de la Sijín realizaron los actos urgentes y adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero del responsable.

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