La violencia en las calles de Barranquilla cobró una nueva víctima este lunes 13 de abril, cuando un joven motociclista de nacionalidad venezolana falleció tras ser atacado a bala por dos individuos que lo interceptaron en el barrio El Bosque.

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El crimen ocurrió exactamente a las 7:45 de la noche. Kleiver Johan Montero Rivera, de 27 años, se desplazaba por la calle 74 con carrera 6G a bordo de una motocicleta Suzuki AX4 de placa GUJ 86F cuando dos sujetos en otra moto lo alcanzaron.

El parrillero del vehículo atacante sacó un arma de fuego y disparó en tres ocasiones contra la víctima, impactándola en el tórax posterior y en la cadera.

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De acuerdo con lo que se conoció gracias al informe preliminar de la Policía, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Ignacio, aunque las heridas fatales no le permitieron sobrevivir.

El barrio El Bosque bajo la sombra de ‘Los Pepes’

El lugar del homicidio, en pleno corazón del barrio El Bosque, se encuentra bajo la influencia del Grupo Delincuencial Organizado conocido como ‘Los Pepes’, liderado por un individuo apodado alias Gabo.

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Esta estructura criminal ha extendido su presencia en la zona, lo que las autoridades vinculan directamente con el contexto del ataque.

Lo que se sabe de la víctima y del crimen

Kleiver Johan Montero Rivera, originario de Venezuela, no registraba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), lo que indica que carecía de antecedentes judiciales en Colombia.

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Inmediatamente después del hecho, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) desplegó sus equipos en el lugar para realizar los actos urgentes y recopilar las pruebas necesarias. Entre las acciones en curso se encuentran verificaciones exhaustivas en la escena del crimen, con el objetivo de esclarecer los móviles del homicidio y avanzar en la identificación de los dos sujetos involucrados.

La motocicleta utilizada por la víctima y las características de los atacantes forman parte de los elementos que se analizan para reconstruir la secuencia exacta del ataque.