La Seccional Atlántico de la Fiscalía confirmó este jueves 16 de abril que en las últimas horas un juez de control de garantías ordenó una medida de aseguramiento para un hombre procesado por los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento, las dos conductas agravadas.

Según el reporte del ente investigador, los hechos investigados corresponderían a un lapso entre 2015 y 2021, cuando el individuo abusó de una menor que residía en el barrio Sinaí de Soledad, Atlántico.

El implicado habría aprovechado su cercanía familiar con la víctima, quien para la fecha tenía 11 años, para realizar actos sexuales y accederla carnalmente.

El hombre fue capturado el pasado 4 de febrero del presente año en el barrio la Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla, mediante orden judicial por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

Luego de surtidas las audiencias preliminares, el presunto agresor deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.