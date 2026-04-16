El Salvador se adentra en un nuevo capítulo de su política de seguridad con la aprobación de una reforma legal que permitirá aplicar cadena perpetua a menores de entre 12 y 18 años en casos de delitos graves.

La medida, promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha provocado un amplio debate internacional entre quienes respaldan el endurecimiento de las penas y quienes advierten sobre sus implicaciones en materia de derechos de la niñez.

De acuerdo con el Gobierno salvadoreño, la normativa, que entrará en vigor el próximo 26 de abril, modifica de manera sustancial el marco jurídico vigente al eliminar el procedimiento especial que hasta ahora regulaba el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley.

Con este cambio, los menores podrán enfrentar sanciones similares a las de los adultos cuando se trate de delitos de alta gravedad como homicidio, terrorismo y violación.

Reforma en El Salvador permite juzgar a menores bajo criterios similares a los adultos en delitos graves

El nuevo enfoque legal se sustenta en reformas constitucionales previamente aprobadas por el Congreso salvadoreño, las cuales abren la puerta a un tratamiento más severo dentro del sistema penal juvenil. A partir de su implementación, los jueces podrán aplicar penas más estrictas a menores involucrados en delitos considerados especialmente graves.

Aunque la normativa introduce la posibilidad de revisiones periódicas de las condenas, lo que permitiría evaluar eventuales libertades condicionadas en el futuro, el cambio representa un giro significativo frente al modelo anterior, que contemplaba un enfoque diferenciado para adolescentes.

Desde el Gobierno, la medida ha sido presentada como un mecanismo para cerrar vacíos legales que, según su interpretación, facilitaban la impunidad dentro del sistema penal juvenil. En ese sentido, la reforma se alinea con la estrategia de seguridad impulsada por Bukele, caracterizada por reformas legales y operativos de gran escala orientados al combate de estructuras criminales.

La aprobación de esta reforma forma parte de una política de seguridad más amplia que ha priorizado el uso de herramientas legales para enfrentar la criminalidad. En este contexto, el Ejecutivo ha impulsado diversas medidas dirigidas a fortalecer la capacidad del Estado para sancionar delitos de alto impacto.

El país se mantiene bajo un estado de excepción vigente desde hace varios años, una condición que ha permitido la detención de más de 90.000 personas, de acuerdo con cifras oficiales.

Organismos internacionales advierten posibles vulneraciones a derechos de la niñez por nueva reforma en El Salvador

La reforma ha generado preocupación en distintos sectores de la comunidad internacional. Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han advertido que la medida podría contradecir principios fundamentales de protección a menores.

Las críticas se centran en el riesgo de equiparar a adolescentes con adultos dentro del sistema penal, lo que podría afectar garantías diseñadas específicamente para la protección de la niñez. Este punto ha intensificado el debate sobre los límites de las políticas de seguridad cuando involucran poblaciones vulnerables.

Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta necesaria para combatir el crimen y reforzar el sistema judicial, sectores críticos insisten en que el desafío radica en encontrar soluciones que no comprometan los derechos de los menores.