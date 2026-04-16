Una nueva afectación al sistema de alumbrado público fue reportada por la empresa ESTIV en la vía que comunica a Valledupar con el municipio de La Paz.

De acuerdo con la entidad, durante labores de mantenimiento se evidenció que varias fincas cercanas no cuentan con servicio de energía contratado con el operador Afinia y están utilizando de manera ilegal el circuito del alumbrado público para abastecerse.

Esta práctica genera una alta demanda sobre los transformadores, lo que ocasiona fallas y deja en total oscuridad algunos tramos, especialmente en el sector del puente Salguero, en ambos sentidos. La situación representa un riesgo para conductores y demás actores viales.

Habitantes de la vereda Las Casitas también manifestaron su preocupación, al señalar que evitan transitar por la zona debido a la falta de iluminación y los problemas de seguridad asociados.

ESTIV indicó que en ocasiones anteriores se han retirado conexiones fraudulentas; sin embargo, en este caso no fue posible intervenir, debido a riesgos para la integridad del personal técnico.

Ante esta situación, la empresa anunció que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, Espacio Público y Afinia, se reforzarán las acciones para combatir estas prácticas ilegales y garantizar la continuidad del servicio.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar la infraestructura de alumbrado público y evitar sanciones.