En desarrollo de las acciones para combatir el hurto de energía, personal técnico de Air-e Intervenida, junto con autoridades locales, realizó una inspección en un condominio campestre ubicado en la zona rural de Sabanagrande. Durante la verificación fueron hallados dos transformadores, uno de 37,5 kVA y otro de 25 kVA, conectados de manera irregular y utilizados para abastecer a ocho viviendas del sector.

Según el reporte, las casas contaban con suministro eléctrico sin tener contratos activos con la empresa, lo que significa que recibían energía sin facturación. Tras la intervención, los usuarios acordaron ponerse al día mediante el pago de la Energía Dejada de Facturar (EDF) y se comprometieron a entregar la documentación necesaria para su legalización.

En Barranquilla también se detectaron anomalías. En un restaurante ubicado en la carrera 64C con calle 86, los técnicos encontraron una conexión manipulada. De igual manera, en el barrio Las Estrellas, a la altura de la calle 110 con carrera 34, se evidenció la alteración de equipos en un frigorífico para reducir de manera ilegal el registro de consumo.

Más casos

Las revisiones continuaron en el departamento del Magdalena, donde se encontraron dos nuevos casos en Santa Marta. En uno de ellos, un hostal en la calle 26 con carrera 2A tenía manipulado el equipo de medición. En otro punto, cerca de la vía alterna al puerto, una discoteca operaba con una línea directa instalada por fuera del sistema de medida.

Situaciones similares fueron identificadas en La Guajira. En dos fincas ganaderas —una en el sector de El Carmen, en Barrancas, y otra en la vía San Juan del Cesar – Fonseca— se descubrieron conexiones irregulares. Además, en la vía hacia Cuestecita se halló una antena de telecomunicaciones conectada directamente a la red eléctrica de la compañía.

Air-e Intervenida reiteró que continuará con los operativos en los tres departamentos, con el fin de reducir las pérdidas por energía no facturada y mejorar la confiabilidad del servicio en las zonas intervenidas.