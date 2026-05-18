Shakira vive un gran momento artístico. Solo en este mes de mayo logró convocar a dos millones de personas en un concierto histórico en las playas Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, y también ha sido escogida para cantar la canción oficial del Mundial de Fútbol ‘Dai Dai’, la cual interpretará en la final del certamen al lado de Madonna y BTS. Ahora recibe una noticia que la mantendrá mucho más tranquila, debido a que ganó la batalla definitiva contra la Hacienda española por supuesta evasión fiscal.

Importante: Shakira lamenta la “brutal exposición pública” que pasó durante 8 años por un fraude fiscal que “nunca existió”

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La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que da la razón de manera rotunda y categórica a Shakira en la última causa legal que la cantante mantenía abierta con la Agencia Tributaria española (AEAT). Tras ocho años de disputa, y una persecución encarnizada contra Shakira, el tribunal confirma lo que la artista y su equipo legal, liderado por José Luis Prada, han salido vencedores.

La causa contra Shakira desde el 2011 puede ser considerada como el ejemplo más flagrante de la presión que la Hacienda española ha ejercido sobre la cantante. Resulta incomprensible que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la persiguiera desde entonces cuando todas las evidencias demostraban claramente que era materialmente imposible que la cantante pasase en España el tiempo legal exigido. En 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos. No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país; aun así, la Agencia la persiguió y la obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira sin tener en cuenta sus gastos, resultando en grandes pérdidas y una persecución injusta e infundada con terribles consecuencias para ella.

Nunca hubo fraude

En su sentencia, el tribunal deja en evidencia la arbitrariedad de la AEAT, al constatar que la propia Administración no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante durante 183 días por la sencilla razón de que nunca ocurrió y nunca hubo fraude. El fallo ratifica, textualmente, que “esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días” y que, por tanto, “es obvio” que “las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho”. De igual forma, la Audiencia Nacional desacredita y no da lugar a las llamadas “ausencias esporádicas” que la Agencia Tributaria quería utilizar en contra de Shakira.

También queda claro que las empresas de la artista eran reales y nunca existió simulación. La sentencia constata que: “tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica”.

Recupera una cifra millonaria

Bajo el amparo de unas obligaciones tributarias que la Justicia ha demostrado que jamás existieron, Hacienda ha mantenido retenidos de forma indebida durante años 60 millones de euros correspondientes, precisamente, al capital de trabajo de aquella gira mundial y los gastos de la misma. Una cantidad que, por supuesto, a través de la presente sentencia, se condena a la Administración a devolver a la cantante, con los intereses correspondientes y el debido reembolso de los altísimos costes en los que la artista ha incurrido.

La artista y su equipo legal se muestran muy satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional. La vía administrativa ha sido el camino a través del cual Shakira siempre ha confiado en poder demostrar su inocencia y poner en evidencia el injusto sistema de presión al que la AEAT somete a los contribuyentes en España. Tal y como la propia cantante trasladó en una carta personal en septiembre de 2024: “una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene”.

El abogado que ha defendido a la cantante durante todo este proceso, José Luis Prada, socio director de Prada Tax Advisors, afirma sobre la decisión de la Audiencia Nacional: “Esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa. Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse. Por eso, supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley”.

“Fueron noches enteras sin dormir”

Luego de que el caso se resolviera a su favor la propia cantante ha dicho que: “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”.

Con esta contundente e histórica sentencia, Shakira pone fin a la batalla que mantenía con la Agencia Tributaria de España, país del que se mudó a principios de 2023 para establecerse con sus hijos en Miami.