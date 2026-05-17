La cuna blanca es una de las canciones más sonadas cuando un salsero fallece. Literalmente es un himno de despedida por su letra y melodía tan sentida. Este tema lo inmortalizó el cantante puertorriqueño Sammy Marrero, quien hizo parte durante 44 años de la icónica orquesta La Selecta, dirigida por Raphy Leavitt (q.e.p.d).

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Sammy Marrero acaba de fallecer, y de inmediato la canción resuena en este domingo en las esquinas caribeñas. “Se ha escapado un angelito. Miren donde va volando se ha ido aquel viejo amigo a la Virgen fue a adorar, Miren donde va volando se ha ido aquel viejo amigo a la Virgen fue a adorar”, se le escucha cantar en la introducción del tema a Marrero.

La noticia de su deceso fue confirmada por su hija Jennissa Marrero Morales. “Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable”, expresó la hija del reconocido cantante en sus redes sociales.

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“Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, añadió Marrero Morales.

Después del fallecimiento de Leavitt en 2015, Armando Haddock y Edgard Nevárez formaron una nueva agrupación para que Marrero pudiera continuar deleitando con su voz a sus fanáticos.

Bobby Cruz lamenta su partida

Tras su partida, de inmediato algunas estrellas salseras empezaron a reaccionar en redes sociales, entre estas Bobby Cruz. “Hoy se apaga una voz, pero jamás su eco. Sammy Marrero no solo interpretó canciones; nos regaló pedazos de vida envueltos en salsa y sentimiento. Su voz fue consuelo, orgullo boricua y memoria viva de un pueblo que aprendió a cantar junto a él. ‘La Cuna Blanca’, ‘Jíbaro Soy’ y tantos otros temas seguirán sonando como prueba de que los grandes artistas nunca se van del todo. Gracias por tanta música, tanta humildad y tanta emoción. Descansa en paz, Sammy. La tarima del cielo recibe hoy a un verdadero caballero de la salsa”, escribió en Facebook.

“Triste noticia la partida de un amigo, Sammy Marrero. Cantante Trovador con identidad y humilde, que sentia un amor profundo por Puerto Rico. Mis condolencias, paz y fortaleza para la Familia y amigos”, dijo el reconocido bajista Bobby Valentín.

Por su parte, Juan Carlos García, el alcalde de Coamo, el pueblo natal de Marrero, ubicado en el área montañosa sur de Puerto Rico, lamentó el fallecimiento del cantante coameño a quien calificó como una de las voces más emblemáticas de la música tropical puertorriqueña.

“Hoy Coamo pierde a uno de sus hijos más distinguidos y Puerto Rico despide a una de las voces más emblemáticas de nuestra música tropical”, subrayó en un comunicado el alcalde.

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El 16 de febrero de 1942, el reconocido cantante nació en el barrio El Cerro, en Coamo, y más tarde, se trasladó junto a su familia al barrio Pájaros Puertorriqueños, del municipio de Bayamón, en el norte de Puerto Rico.

Asimismo, la Fundación Nacional para la Cultura Popular reaccionó al fallecimiento del artista, describiéndolo como “un hombre sencillo, de familia humilde, con un sentido de responsabilidad y lealtad intachables”.

“Nadie se atreva a llorar, dejen que ria en silencio, que nadie llore, que nadie llore, deja que ria en silencio”, así reza en el coro de La cuna blanca, y con la que ahora despedimos de este mundo terrena al maestro Sammy.