El proceso de deslinde entre los municipios de Malambo y Soledad atraviesa por una fase preparatoria crucial, en la cual ambos territorios están dando un paso al frente para dirimir los límites que podrían determinar su soberanía y control sobre ciertas zonas del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Central de Abastos y la Terminal de Transportes.

Esta disputa, que llevaba varios años creciendo a fuego lento, estalló de una vez por todas en el año 2024. Según pudo conocer esta casa periodística, un informe de la Aeronáutica Civil sobre la distribución de la tasa aeroportuaria fue la que escaló las tensiones.

Durante unas mesas de trabajo, el municipio de Malambo se mostró en desacuerdo con su porcentaje de la tasa, que quedó en 4 %, mientras que Soledad prevaleció con el 96 % de la distribución.

De esta manera, la Alcaldía municipal, en cabeza de Yenis Orozco, presentó una solicitud de deslinde ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) para definir unos límites más “equitativos”. Es así que comenzaron las visitas de campo de esta entidad en ambos territorios.

Defender su territorio

En el caso del municipio de Soledad, la Oficina de Planeación, que acompañó los recorridos del Igac, fue enfática con EL HERALDO en que con la delimitación no solo se busca mantener el territorio actual o la tasa aeroportuaria, sino también demostrar la existencia de otros terrenos que históricamente han pertenecido al municipio.

“Los estudios técnicos que presentamos se basan en la única ordenanza vigente que involucra a ambos territorios, que es la 068 de 1995 y por la cual se anexa el barrio El Esfuerzo al municipio de Soledad a través de una consulta popular. Si bien el documento no define límites en su totalidad, sí describe gran parte de la cartografía de la época”, explicó Lily Reyes, secretaria de Planeación de Soledad.

En ese contexto, la funcionaria describió los puntos que se trazaron dentro de la línea que separa a Soledad de Malambo.

“Visitamos una zona de Manuela Beltran, Ciudad Salitre, el barrio Villa María Selene, el sector de Cabica y El Esfuerzo, donde el Igac hizo levantamiento topográfico y una medición con GPS para trazar los límites. Esta no sería una delimitación formal, pero aporta bastante para conocer a qué sector pertenece cada barrio”, comentó.

Puso de presente: “La ciudadanía puede estar tranquila frente al futuro del proceso de deslinde: el municipio está ejecutando cabalmente la defensa jurídica, técnica e histórica que se requiere en este tipo de procesos”.

Dicho esto, los argumentos históricos y geográficos de la Ordenanza 068 respaldan que el barrio El Esfuerzo cuenta con límites al lado norte y oeste con predios de la Aerocivil, los cuales fueron anexados al municipio de Soledad, así como el predio de la finca El Recuerdo y una media parte de la carretera oriental por el predio del Batallón Vergara.

Lo anterior fue certificado también por la Asamblea del Atlántico, en articulación con el gobernador de turno, en los años 90.

Además, en la consulta popular, realizada en aquel año 1996, una tercera parte del barrio El Esfuerzo se reconoció como parte del municipio de Soledad por su conexión cultural y económica, con tan solo dos habitantes en contra.

Posteriormente, un censo realizado en el año 1985 por el Dane señaló que la muestra poblacional de este barrio no obedece específicamente a este, sino que hace énfasis en toda un área o sector que incluye a la zona de Mesolandia, que actualmente se encuentra reconocido en Malambo, pero que podría volver a Soledad.

Orlando Amador Los predios y zonas verdes en cercanía al aeropuerto siguen en control del municipio de Soledad.

Malambo Viejo

La cartografía histórica que fue entregada por el municipio de Malambo para el proceso de deslinde estableció que existe un acta del 19 de abril de 1944, en la que el territorio tenía sus límites con Soledad a partir de una línea media hacia abajo que parte desde Malambo Viejo hasta una esquina de la empresa Puro Pollo.

Así lo contó Carlos Ortiz, académico y miembro del comité técnico del municipio, quien asegura que hay en reclamación cerca de 815 hectáreas.

“Nosotros aportamos un acta de 1944, en la cual se pusieron de acuerdo ambos municipios sobre unos límites, ya que en ese tiempo regía una ordenanza que estipulaba que cuando los municipios no tenían definido su delimitación había que crear una línea equidistante entre el área urbana de un municipio a otro”, dijo.

Seguidamente, agregó que se dieron a la tarea de revisar esa acta y los mapas del Igac para ese año. “Trazamos lo que sería esa línea equidistante, la conclusión fue que el área frente a la empresa Puro Pollo, la zona verde del aeropuerto, el puente y área de embarque, y los parqueaderos pertenecen a un predio de 72 hectáreas de la familia Rosales, los cuales tributaban para Malambo”.

Con relación a esto, Ortiz reveló: “Se hicieron otros estudios a toda esa zona que pertenecía a esta familia y lo que es ahora barrios aledaños al aeropuerto, y lo que encontramos fue 32 matrículas inmobiliarias y 32 escrituras que estaban en nuestro municipio, y a las cuales les fuimos haciendo la debida titulación oficial”.

Otro de los argumentos del académico en favor del municipio radica en una ordenanza del año 1961 que fue tumbada y que hizo “perder” a Malambo cerca de 1.300 hectáreas.

“Hay que ser sinceros y decir que hubo una ordenanza firmada por un alcalde malambero donde aceptó entregar terrenos de Malambo a Soledad, luego de que la misma fue demandada se trató de hacer una devolución de los predios, pero faltaron 22 que estamos reclamando y que están en esa línea que trazamos conformando aproximadamente 815 hectáreas”, afirmó.

En lo que concierne a la zona que fue conocida como Malambo Viejo, el historiador señaló que hay evidencia histórica de una actuación de deslinde en el año 1840 que es la “fiel prueba” de lo grande que era el municipio y su extensión en varias zonas.

“Un juez de la República dio una sentencia a favor del municipio en el año 1840 y en la escritura describe un territorio que llegaba hasta el Cerro de Sevilla, donde hoy está el megatanque de 7 de Abril, luego pasa por un terreno que atraviesa el arroyo Don Juan, y también por predios dentro de todo el aeropuerto Ernesto Cortissoz, eso está en el archivo histórico de la nación”, aseveró.

Agregó que “la escritura que describe la extensión de todos estos predios pertenecía a comunidades indígenas Mokaná y luego pasó a manos de una familia soledeña a modo de alquiler por un tiempo, pero ellos comenzaron a sembrar ganado y agarrar más tierra, y cuando se llevó todo el tema a lo judicial ganaron la demanda”.

Posteriormente, en este caso intervino la “Corte Suprema y tumbó todo eso en 1902, restableciendo el derecho a esta población y teniendo en cuenta la ley de la Corona Española, que regía en ese tiempo”.

Impacto económico

Según la Resolución 199 de enero de 2026 de la Aerocivil, se estableció que la tasa aeroportuaria a pagar por cada pasajero en los terminales clase A, como el Ernesto Cortissoz, es de $23.500 para vuelos nacionales y de USD52 por pasajero en vuelos internacionales.

En relación a esto, esta terminal aérea moviliza cerca de 3,3 millones de pasajeros al año, según estimaciones hechas por Aerocivil.

Así las cosas, al municipio de Soledad contar con el 96% de los recursos de la tasa aeroportuaria, le corresponden cerca de $77 millones en recursos en distribución. Siendo esto entonces un flujo de dinero considerable para tratar de mantener a futuro.

EL HERALDO Propuesta de límites de Malambo.

¿A qué municipio tributan los habitantes cerca del Ernesto Cortissoz?

En los sectores aledaños al aeropuerto Ernesto Cortissoz, algunos residentes como Isabel Lora comentaron que todos los predios de la zona pertenecen y siempre han tributado al municipio de Soledad.

“Yo llevo aquí viviendo 40 años y siempre he pagado mis facturas y servicios en Soledad. No sé cual es la pelea, los límites están claros, Malambo es desde la empresa Puro Pollo hacia atrás por el río Magdalena, hacia adelante las zonas verdes y el barrio El Esfuerzo todo eso es Soledad”, comentó.

A renglón seguido, apuntó que “sectores como Mesolandia son de Malambo y el Batallón, pero ya la zona del aeropuerto entra dentro de Soledad. Aquí han hecho actualización predial y se queda así”.

Ante la misma incertidumbre, Nicolas Rendón, quien trabaja por la frontera entre ambos municipios, aseguró: “Lo que es el aeropuerto pertenece a Soledad, llevo más de 20 años por esta zona y siempre he visto puros documentos de gente de allá que se sienten de acá por la misma razón, además, otras zonas como la terminal donde vivo siguen siendo también Soledad”.

Otros como Yolanda Martínez, quien reside en el barrio Mesolandia, contó: “A veces mi factura me llega a nombre de Soledad y muchos confunden a qué municipio pertenecemos, pero realmente esto es Malambo. Por tema de cultura y apropiación personal todos en el sector tenemos nuestra manera de vivir y actividad económica relacionada al río y eso es algo propio que hemos hecho como malamberos, que nos sentimos orgullosos del territorio”.

En junio se espera una nueva audiencia

Tras las visitas de campo a los municipios, el Igac deberá emitir un informe técnico en las próximas semanas. Posteriormente, se abrirá un plazo de 30 días para la presentación de alegatos por parte de los municipios y una discusión final.

En caso de no lograr un acuerdo entre las partes, el caso pasará a la Asamblea del Atlántico, que será la encargada de tomar una decisión definitiva.

Cabe recordar que en las próximas semanas el instituto todavía podrá realizar algunas visitas de campo por los municipios.

Además, se prevé que en el mes de junio haya una decisión.