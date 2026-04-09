Frente a los recientes hechos de violencia en el municipio de Malambo, la alcaldesa Yenis Orozco anunció que dentro de los próximos 15 días será fijado un nuevo censo de motocarristas para identificar y marcar estos vehículos con el fin de brindar mayor confianza a los usuarios.

“Esta estrategia ha sido acogida con muy buenos ojos y ha tenido aceptación, apuntamos que en 15 días todas las motos puedan estar enumeradas y caracterizadas. Realizaremos seguimiento semanal para evaluar avances y resultados de la misma”, agregó.

La mandataria reiteró su compromiso de acompañar de manera directa al gremio y fortalecer la confianza ciudadana. “Hoy, ellos me han solicitado que me siente con ellos cada 8 días, que sea directamente la alcaldesa que los escuche, porque han sentido pánico, y yo estoy dispuesta a acompañarlos”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Adid Pérez, explicó los alcances operativos de la medida, destacando el lunes 13 de abril iniciará la caracterización, y el servicio se prestará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., que serán atendidos con la numeración de pico y placa. Lunes 1 - 2, martes 3 - 4, miércoles 5 - 6, jueves 7 - 8, viernes 9 - 0.

“Hay un plazo de dos semanas para que estos motocarristas puedan realizar su censo. Aquellos que no lo realicen, tendrán que ser inmovilizados. En Malambo no vamos a permitir ningún motocarro que no esté marcado tal cual como se ha establecido: lateralmente, en la parte de arriba, la parte de atrás, y con el emblema del municipio de Malambo”, especificó el funcionario.

De igual manera, Pérez resaltó que a través de una caracterización, se identificará a cada conductor y/o propietario, su dirección y su número de celular, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a hechos delictivos.

“Si en nuestro municipio llega a ocurrir un hecho punible, vamos a tener precisión de cuál es el motocarro, quién lo manejaba, dónde vive, y así la Policía Nacional realizará más fácil su labor y capturar a esa persona”, confirmó el ssecretario de gobierno.

A su turno, el gremio de motocarristas también manifestó su respaldo a la iniciativa. Benjamín Suárez, conductor con 11 años de experiencia en el municipio, resaltó la importancia de cumplir con el proceso de identificación y expresó su agradecimiento a la alcaldesa por la estrategia de su Administración.

“Esto nos va a beneficiar más a los motocarros, sobre todo en la seguridad, para que todos estemos completamente seguros que vamos a trabajar sin ningún riesgo”, concluyó.