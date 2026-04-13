En los últimos días el pánico y zozobra se ha apoderado de la zona rural del municipio de Peleya, donde han sido asesinados al menos cinco hombres.

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El caso más reciente sucedió la mañana de este lunes 13 de abril, en el barrio La Esperanza, donde sujetos armados irrumpieron en una vivienda y con arma de fuego le dieron muerte a Wilson Afanador, de 52 años.

El cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido en el suelo de la humilde vivienda, mientras que sus familiares intentaron auxiliarlo, pero ya no tenía signos vitales. Al momento los móviles de este crimen y los responsables son materia de investigación.

Otro de los asesinatos sucedió el pasado domingo en el corregimiento de Costilla; un hombre identificado como William Gutiérrez Obeso, se encontraba desayunando en un establecimiento comercial, y de manera inesperada llegaron individuos a bordo de una motocicleta y empezaron a disparar contra él.

Gutiérrez Obeso, según contaron testigos, intentó salir corriendo para resguardarse de los disparos, pero fue alcanzado por las balas.

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Para el pasado viernes 10 de abril, en la vereda Los Pinos, de la misma municipalidad, fue encontrado sin vida, Jhonnier Uribe Quintero, de 34 años, con ocho impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Su esposa manifestó a las autoridades, que el jueves 9 de abril salió de la vivienda a encontrarse con unos amigos y al siguiente día le informan que fue asesinado. Se desconoce quiénes fueron los responsables de este homicidio.

Dos desaparecidos y luego asesinados

En este mismo municipio desde el pasado sábado fueron reportados como desaparecidos dos hombres, identificados como Jhainer Guiterrez Obeso y Milán Oviedo Mattos. De acuerdo con la comunidad, sujetos desconocidos los obligaron a subirse en una camioneta y no supieron más de su paradero.

Sus familiares los reportaron como desaparecidos. Sin embargo, este lunes en horas del mediodía, fueron hallados muertos con impactos de arma de fuego a la altura de un puente de la vía La Gloria- La Mata, sur del Cesar.

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Por estos hechos, se desarrolló un consejo de seguridad extraordinario en el municipio con la participación de la Gobernación del Cesar y la fuerza pública.

Como conclusión, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, manifestó que ofrecen una recompensa de hasta 30 millones de pesos, por información que permita esclarecer los móviles y autores de estos asesinatos y la relación que tienen entre sí.

Por ello, en el municipio están desplegadas unidades de Sipol, Sijín y Gaula de la Policía Nacional, que trabajan de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación.