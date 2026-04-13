Un joven estudiante perdió la vida en las últimas horas tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de La Paz, departamento del Cesar.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Luis Ángel Martínez Villadiego, quien era estudiante del Sena.

Según la información preliminar, el mencionado de movilizaba en una motocicleta cuando cayó a en un manhole en construcción, lo que le causó un trauma craneoencefálico severo y politraumatismo.

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Por lo que fue auxiliado y tuvo que ser trasladado por lo presentes a la sala de urgencia de la Clínica Simón Bolívar, en Valledupar, pero pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció por la gravedad de las heridas.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito y Transportes llevó a cabo la inspección técnica al cadáver.

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En cuando a la hipótesis del accidente, las autoridades atribuyen a un presunto estado de embriaguez, que pudo haberle hecho perder el control del vehículo a la víctima, terminando en un final fatal.