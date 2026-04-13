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Por:  Julio César González

Un joven estudiante perdió la vida en las últimas horas tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de La Paz, departamento del Cesar.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Luis Ángel Martínez Villadiego, quien era estudiante del Sena.

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Según la información preliminar, el mencionado de movilizaba en una motocicleta cuando cayó a en un manhole en construcción, lo que le causó un trauma craneoencefálico severo y politraumatismo.

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Por lo que fue auxiliado y tuvo que ser trasladado por lo presentes a la sala de urgencia de la Clínica Simón Bolívar, en Valledupar, pero pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció por la gravedad de las heridas.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito y Transportes llevó a cabo la inspección técnica al cadáver.

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En cuando a la hipótesis del accidente, las autoridades atribuyen a un presunto estado de embriaguez, que pudo haberle hecho perder el control del vehículo a la víctima, terminando en un final fatal.