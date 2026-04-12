Durante la noche de este sábado 11 de abril se registró un trágico accidente de tránsito entre un camión y una motocicleta en el corregimiento de Paluato, jurisdicción de Galapa, que dejó como saldo un joven muerto.

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EL HERALDO conoció que la víctima fue identificada como Elid Junior Fuentes Corro, de 24 años de edad, quien era oriundo del municipio de Tubará.

Según testigos, el siniestro vial ocurrió a eso de las 7:00 p. m., momentos en los que Fuentes Corro viajaba en una moto en la vía Galapa-Paluato hacia el municipio de Tubará.

Durante el recorrido, al parecer, el joven intentó sobrepasar a un vehículo e invadió el carril contrario. Desafortunadamente, justo en ese momento transitaba un camión de agua que no alcanzó a frenar y terminó arrollando a Fuentes.

El cuerpo de Elid Junior quedó entre unos matorrales que estaban al costado de la vía, falleciendo en el acto debido a la gravedad de las lesiones, presentado varias fracturas y masa encefálica expuesta.

El tránsito municipal se trasladó hasta la zona del choque y se encargó de la inspección y el levantamiento del cadáver. Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer los hechos y las debidas responsabilidades en el incidente.

Allegados y familiares lamentaron en redes sociales la muerte del joven a través de un breve comunicado: “Lamentamos su sensible fallecimiento y expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos”.