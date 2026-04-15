En las comunidades indígenas donde hay presencia de madres gestantes se está empleando por parte de Dusakawi EPSI, un modelo de salud que les permite dar respuesta oportuna a las emergencias obstétricas. Esta iniciativa busca reducir las brechas de atención y mitigar el riesgo de mortalidad materna en poblaciones dispersas.

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De acuerdo con la entidad de salud, la estrategia se centra en la operación de equipos extramurales dotados con tecnología médica de soporte vital. A través de kits especializados que incluyen insumos farmacológicos esenciales y dispositivos como monitores portátiles y trajes antichoque no neumático, el personal de salud puede intervenir complicaciones severas directamente en territorio.

De esta manera garantizan el traslado de las gestantes hacia centros hospitalarios de mayor complejidad, eliminando el factor distancia como una barrera insalvable.

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El esquema incluye, además, un componente de formación técnica donde expertos en medicina perinatal capacitan al talento humano local, asegurando que el uso de los insumos responda a protocolos clínicos rigurosos. Estas acciones son coordinadas con la Secretaría Departamental de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.