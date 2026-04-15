En hechos aislados, pero bajo el mismo modus operandi fueron asesinados dos hombres en zona rural del municipio de Astrea, Cesar. De acuerdo con versiones entregadas por la comunidad, donde sucedieron los crímenes son caminos que conducen a fincas y por lo general transitan trabajadores, educadores y niños para los colegios cercanos.

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Del más reciente hecho tuvieron conocimiento a tempranas horas de este miércoles 15 de abril, en la vereda Monte Carmelo, cuando varias personas se percataron que a las afueras de una finca estaba el cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba varios impactos de arma de fuego.

Esta persona estaba vestida con un suéter con los colores azul, blanco y rojo, un jeans y una gorra. A un lado fue encontrado un letrero con el texto: ‘Por ratero limpieza social cuatrero’. Los habitantes del sector indicaron a las autoridades no saber de quién se trataba y muchos menos cómo había sucedido el crimen.

De igual manera, la noche del pasado martes encontraron en la vereda El Jobo, a otro hombre que también presentaba impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, y con el mismo letrero que lo señala como un presunto delincuente.

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En estos casos, las autoridades indicaron que tratan de ubicar a los familiares de los occisos para determinar la identidad, si estaban relacionados.

Es de indicar que en el municipio de Astrea existe la presencia de grupos ilegales dedicados a la extorsión y abigeato, por lo que en varias oportunidades el Gaula de la Policía Nacional ha realizado jornadas de sensibilización y prevención de estos delitos.