En una tradición que completa 32 años, se prepara una vez más la cabalgata en el marco del Festival Vallenato, que en esta versión se realizará el jueves 30 de abril con más de 1.200 caballos, por una ruta definida en las principales calles de Valledupar.

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Para ese momento participarán delegaciones de departamentos como Cesar, Santander, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Caldas, La Guajira, Sucre y Meta, entre otras regiones del país.

Para esta edición, la cabalgata incorpora nuevas experiencias que buscan enriquecer el recorrido y fortalecer su atractivo cultural. Entre las principales novedades se destacan cuatro carros tarima con los artistas de música popular Reynel Vanegas y Montes de León y bandas de porro que acompañarán el trayecto de principio a fin.

Además, el parque El Viajero será uno de los puntos centrales de la jornada.

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“Este año tendremos cuatro carros tarima acompañados de artistas de música popular como Reynel Vanegas, de Medellín, y Montes de León, de Cali, quienes harán presentaciones en vivo durante el recorrido”, expresó Armando Cuello, presidente de la Asociación de Caballistas del Cesar (RIENDAS).

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El dirigente gremial agregó que también se sumarán otros formatos musicales: “Contaremos con dos planchones con bandas de porro y música popular, además de más carros de sonido que amenizarán la cabalgata. También esperamos un artista vallenato para hacer una parada en el parque El Viajero con una presentación corta, pero muy especial”.

La Gran Cabalgata del Festival Vallenato iniciará a las 4:00 p.m. en la carrera 23 con calle 14 (junto a SINALTRAINAL). Desde allí avanzará hacia el norte hasta la calle 11, girará a la derecha pasando por el Coliseo y el parque de La Vida y luego cruzará la avenida Simón Bolívar hacia la calle 12 en dirección al parque El Viajero.

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El trayecto continuará hacia la carrera 9, seguirá hasta la calle 7B, girará al occidente, tomará la carrera 12 hacia el sur y la calle 9C hasta el parque Los Cortijos.

Posteriormente, descenderá por la carrera 19B hasta la calle 11, retomando finalmente la carrera 23 hacia el sur para regresar al punto de inicio.

Más allá del espectáculo, la Gran Cabalgata del Festival Vallenato representa un importante impulso para la economía local y contará con la participación de reconocidas personalidades, entre ellas el medallista olímpico Óscar Muñoz.