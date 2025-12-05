El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) dio a conocer el plan de manejo de tránsito que se aplicará en la ciudad de Cartagena este domingo 7 de diciembre con motivo de la cabalgata de velitas.

La tradicional cabalgata iniciará a las 5:00 de la tarde en el sector de Chambacú, avanzará por la Avenida Pedro de Heredia e ingresará al Centro Histórico por el sector de Nautilus.

El trayecto continuará por las siguientes vías: carrera 11 (Calle Reculada del Ovejo), carrera 2 (Perimetral interna de la muralla), calle 32 (Vicaria de Santa Teresa), carrera 3 (Calle de Santa Teresa), calle 33 (Calle de la Inquisición), carrera 4 (Calle Santos de Piedra, Calle de la Iglesia y Calle Don Sancho) y calle 38 (Callejón de la Merced, Estanco del Aguardiente, Calle del Sargento Mayor, Calle del Santísimo, Calle de los Siete Infantes y Calle Portobelo).

Posteriormente retomarán la carrera 11, saldrán nuevamente hacia la Avenida Pedro de Heredia y finalizarán en el punto de origen.

Los cierres viales programados iniciarán alrededor de las 3:00 de la tarde. Las vías serán habilitadas nuevamente una vez finalice el recorrido de los caballistas.

Avenida Pedro de Heredia – Carril Norte (sentido Bazurto → Centro Histórico) tendrá cierre a la altura de la Carrera 14 para la salida de los caballistas, solo durante la salida y retorno de los caballistas.

Una vez el recorrido ingrese al Centro Histórico, se habilitará nuevamente la circulación vehicular. El cierre se activará nuevamente para el retorno de los participantes al punto de origen.

Para el ingreso al centro histórico, una vez los caballistas hayan ingresado se habilitará la circulación vehicular por la calle 36 (calle del Cabo de la Cruz, calle de La Moneda, San Agustín Chiquita), cra 6 (calle del Porvenir) calle 35 (calle Vicente García, calle del Tablón) y salida por la calle del Tablón hacia la avenida Daniel Lemaitre.

Avenida Rafael Núñez – Cierre a la altura de la Carrera 2. Los vehículos que circulen desde la Avenida Santander hacia la Avenida Pedro de Heredia deberán tomar la Calle 47 en el barrio Marbella para continuar hacia su destino.

Intersección de la India Catalina – Acceso al Centro Histórico. Durante el ingreso de los caballistas se cerrará temporalmente la intersección para flujo vehicular hacia el Centro Histórico.

Los vehículos provenientes de la Avenida Pedro de Heredia con destino a Bocagrande deberán tomar la Carrera 14 hacia el barrio Manga, cruzar el Puente Román y continuar por Calle Larga hasta la Avenida Blas de Lezo.