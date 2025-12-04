El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que ya están en la ciudad los nuevos coches eléctricos, que entrarán a operar en las calles más tradicionales de la ciudad, para acabar con el fenómeno de la explotación a los caballos, quienes tiraban de estos vehículos.

Además, se emitió un decreto para que solo puedan circular los 62 coches eléctricos del Distrito; blindando la transición de terceros privados, como compromiso con los cocheros tradicionales.

Turbay presentó los primeros 24 coches a la comunidad: “Esta es la real. Ni es maqueta, ni es carreta, son realidades”, dijo el alcalde. El resto del lote, 38 carruajes, llegarán en los próximos días para que en la última semana del 2025 y la primera de 2026 se vinculen al sistema.

“Esto es muestra de que en Cartagena todo lo que hablamos, todo lo que mostramos, proponemos, lo hacemos realidad, los coches eléctricos lo habíamos anunciado, el trabajo en conjunto hace que esto sea posible. Y con respecto a Cartagena, hacemos que la ciudad se engrandezca y la ponemos a la altura de las grandes ciudades del mundo”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Además, el alcalde anunció que avanza la construcción de la sede operativa que funcionará como la empresa cartagenera encargada de administrar el servicio, según señalaron desde Corpoturismo.

“Estos coches cumplen con toda la normatividad del Ministerio de Transporte. Tienen sistema de geolocalización, funcionamiento con energía eléctrica y todos los elementos necesarios para prestar un servicio confiable. Queremos que los cartageneros y visitantes tengan la tranquilidad de que solo rodarán coches seguros y autorizados”, dijo Liliana Rodríguez, presidente de Corpoturismo.

Los nuevos coches eléctricos cuentan con características técnicas diseñadas para garantizar comodidad, accesibilidad y operación segura, incluyendo dimensiones reguladas, sistemas de registro y monitoreo, plataforma estable para los pasajeros, espacio ergonómico en los asientos y dispositivos de seguridad obligatorios.

Los coches, bañados en una pintura roja, estilo inquisidora, mantienen el prototipo de los coches de tracción animal. Con asientos traseros hasta para 6 personas y asiento delantero para el conductor y copiloto.

Además, cuenta con radio inteligente con pantalla de 9 pulgadas, donde se puede reproducir cualquier tipo de música vía Bluetooth o USB.

El vehículo es impulsado por un banco de baterías que va en la parte trasera y le da la movilidad a las cuatro ruedas, que tienen a su vez todo su sistema de ejes y sistema de freno de disco.

Así mismo, Turbay anunció la expedición del Decreto 2258 del 1 de diciembre de 2025, mediante el cual se establecen las normas para la circulación y operación de las carrozas eléctricas en el Distrito de Cartagena de Indias.

En el documento se fija en 62 el número máximo de carrozas eléctricas autorizadas para prestar servicio turístico en Cartagena, cifra equivalente a los coches tradicionales actualmente registrados por el Distrito.

En resumen, solo podrán circular y operar en Cartagena las carrozas eléctricas formalmente adoptadas, registradas y autorizadas por el Distrito, garantizando así orden, control y una transición responsable hacia este nuevo modelo de movilidad turística.

Esto, para evitar que terceros privados compren, fabriquen y pongan a circular carruajes eléctricos ilegales: uno de los acuerdos con los actuales cocheros en la concertación para que la transición hacia la movilidad eléctrica se diera sin contratiempos.