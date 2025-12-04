Como Andrés Bedoya Betancour, de 31 años, fue identificado por las autoridades el hombre asesinado a bala en las playas de La Boquilla en Cartagena (Bolívar), este miércoles 3 de diciembre.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, la víctima, quien era oriunda de la ciudad de Medellín, se encontraba en la playa disfrutando del lugar, cuando fue interceptado por una persona que portaba un arma de fuego.

En ese momento, el pistolero desenfundó el arma y la accionó contra Bedoya Betancour en diferentes oportunidades.

El hombre mal herido quedó tendido en el suelo y falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el lugar arribaron unidades de Policía para inspeccionar la escena del crimen.

De acuerdo con las declaraciones de testigos recogidas por ‘El Universal’, el hoy occiso se encontraba con otras dos personas al momento del ataque.

“Los tres compraron cervezas en una carpa, pero él fue el único que se fue a sentar a las sillas. En esas llegó un tipo y le disparó. Uno de los que estaba con él -y hablaba por teléfono cuando ocurrió el ataque- se fue enseguida. El otro quedó ahí”, relató uno de los testigos.

Asimismo, las autoridades revelaron que Bedoya Betancour presentaba 11 anotaciones judiciales por varios delitos: seis por hurto calificado (2015, 2019, 2021 y 2025), dos por amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos (2019), una por concierto para delinquir (2025), una más por fuga de presos (2023) y otra por lesiones personales (2018).

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones para dar con los móviles del crimen e identificar al sicario.