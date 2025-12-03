Delicadas y dolorosas horas ha tenido que enfrentar Jean Claude Bossard Serpa, padre del joven Jean Claude Germein Bossard García, asesinado al mediodía de este martes 2 de diciembre en medio de un atraco en un sector de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Bossard Serpa manifestó que había viajado desde Barranquilla para asistir al cumpleaños número 30 de su hijo, el cual se iba a realizar este viernes 5 de diciembre, fecha de su nacimiento.

“Mi hijo cumplía 30 años el próximo viernes. Por lo tanto, estábamos en Bogotá, ya que nosotros vivimos en Barranquilla. Y mi hijo vivía en Bogotá. Estábamos en un almuerzo cuando nos llamaron a decirnos que había tenido un accidente. Tuvimos que desplazarnos rápidamente a la clínica y, cuando llegamos, él ya había muerto”, comunicó.

Declaró que Jean Claude “murió de un tiro en el pecho que le propinó uno de los asaltantes. Mi hijo por la mañana me dijo: papá, me voy a la oficina con un compañero tengo que hacer unos papeles, tengo que firmar unos seguros, y de ahí salió con el mismo compañero y almorzaron en un restaurante ahí sobre la 19 (avenida). Ya después del almuerzo salieron y cada uno cogió su camino. Jean Claude se dirigió a pie a la casa, porque la casa queda a dos cuadras, en ese momento es cuando es abordado por estos hombres, él forcejea y uno de estos hombres le dispara”.

Frente a los criminales, Bossard expresó que lo único que sabe es que “uno fue abatido y el otro fue aprendido porque se trata de un menor”.

Finalmente, sobre ese aspecto y como llamado a las autoridades, Bossard advirtió que “las autoridades ya habían identificado quiénes eran (asaltantes), ya habían identificado el grupito y no se hizo nada sino hasta después de la muerte de mi hijo”.

“Es importantísimo que apoyemos a nuestras fuerzas de policía ya que yo creo que ellos también tienen miedo de actuar por todas las situaciones que están pasando”, estableció.

Sobre la vida personal de su hijo, el hombre reveló inicialmente que “él se llamaba como yo: Jean Claude Bossard. Somos mitad franceses, mitad colombianos, pero él amaba a Colombia y nunca se quiso ir. Él amaba Colombia y se paseaba por toda Colombia en su motocicleta y amaba esta tierra muchísimo. A pesar de que tuvo las oportunidades de irse para Francia, ya que su hermana vive en Francia, es abogada que litiga en París, él nunca se quiso ir. Él dijo, este es mi país. Era un amante de estas tierras”.

Cortesía Jean Claude Germein Bossard García

Seguidamente indicó que su hijo tenía 29 años, nació en Bogotá y se crio en Barranquilla desde los 4 años de edad. “Era bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla. Administrador de empresas. Era piloto privado. Era aeromodelista. Le gustaba la vida. Había trabajado bastante en Barranquilla y, buscando nuevos rumbos, se vino para Bogotá. Era un hombre que hablaba cuatro idiomas. Era un entrepreneur (emprendedor) completo. Y, bueno, ese es el hombre que se nos fue”.

Los asaltantes ya habían actuado

El general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio detalles de lo sucedido con el joven Jean Claude Bossard.

“Hacia la 1:30 de la tarde de este martes, en la avenida 19 con calle 108, norte de Bogotá, dos individuos que se movilizaban en motocicleta intentaron hurtar a un joven de 29 años. La víctima habría sido abordada para robarle su teléfono celular. Al oponer resistencia, los delincuentes le dispararon en dos ocasiones, dejándolo tendido en el lugar”, comunicó.

En reacción y cuando los agresores intentaban huir, un patrullero que se encontraba en la zona reaccionó de inmediato y se enfrentó con los asaltantes. “En el intercambio de disparos, uno de los delincuentes fue abatido y el segundo resultó herido y posteriormente capturado. Este último, un menor de 16 años, presenta una lesión en el brazo. El otro involucrado, cuya identidad está en proceso de verificación, tendría entre 25 y 30 años”.

En el lugar de los hechos se incautó un revólver calibre 32 con seis cartuchos, tres de ellos percutido, así como la motocicleta en la que se movilizaban los agresores. El general Cristancho recordó que estos individuos ya habían protagonizado un enfrentamiento con la Policía el pasado 10 de noviembre, episodio en el que también se registró intercambio de disparos.

Las autoridades señalaron que esta zona del norte de la ciudad había sido priorizada por el aumento de hechos delictivos recientes. Por ello, se habían dispuesto planes especiales de vigilancia, incluidos puestos fijos y patrullajes por parte de las unidades de Policía. “Ya estábamos trabajando en la zona; desafortunadamente, hoy (ayer) alcanzaron a cometer este delito”, afirmó el comandante.