Jean Claude Bossard Serpa, padre del joven barranquillero asesinado en Bogotá durante un atraco, llamado también Jean Claude Germain Bossard García, se pronunció tras conocerse la decisión judicial que impuso una sanción de siete años y medio al menor de edad responsable del crimen.

Bossard Serpa explicó que la condena inicial fue reducida en seis meses luego de que el adolescente se declarara culpable. “La sanción en realidad fue de siete años y medio. El juez le rebajó seis meses en razón de que el asesino se declaró culpable”, señaló.

El padre de la víctima manifestó que la familia agradecía la celeridad con la que actuaron las autoridades judiciales. “La familia le da las gracias al juez y a la justicia colombiana por lo rápido que actuaron y por lo rápido que fue todo esto. No podíamos esperar más porque, para los menores en estos casos, el máximo era de ocho años”, afirmó.

Sin embargo, Bossard expresó su preocupación por la legislación vigente y pidió una revisión de las normas que regulan la responsabilidad penal de adolescentes involucrados en delitos graves. “Tenemos que mirar la forma de cambiar nuestra ley para que los menores infractores con un arma en la mano, que son asesinos, sean juzgados mucho más fuerte”, sostuvo.

Según indicó, estas penas reducidas pueden incentivar el uso de menores por parte de adultos en hechos criminales. “Normalmente estos menores son instrumentalizados por gente mayor que les dice que cojan el arma porque a ellos no les pasa nada. En cambio, a un adulto una condena por homicidio agravado puede irse hasta muchos años de prisión”, expresó.

Bossard también cuestionó que el adolescente no cumpla la sanción en un centro carcelario para adultos. “Este menor no va a estar en una cárcel, sino en un centro especializado, y uno no sabe al final cuántos años realmente va a cumplir”, dijo.

Finalmente, el padre del joven asesinado aseguró que la familia se encuentra devastada por la pérdida, pero enfrenta la situación con la convicción de que el país debe adaptarse a nuevas realidades.

“Mi hijo no va a volver. Lo que nos queda es enfrentar la vida y hacer todo lo posible para que la ley se adapte a las necesidades de nuestra sociedad, para que esto no siga pasando”, concluyó.

Amaba Colombia

En una entrevista anterior con EL HERALDO, Bossard Serpa habló de la vida personal de su hijo.

El hombre reveló inicialmente que “él se llamaba como yo: Jean Claude Bossard. Somos mitad franceses, mitad colombianos, pero él amaba a Colombia y nunca se quiso ir. Él amaba Colombia y se paseaba por toda Colombia en su motocicleta y amaba esta tierra muchísimo. A pesar de que tuvo las oportunidades de irse para Francia, ya que su hermana vive en Francia, es abogada que litiga en París, él nunca se quiso ir. Él dijo, este es mi país. Era un amante de estas tierras”.

Seguidamente indicó que su hijo tenía 29 años (cumplía el 5 de diciembre), nació en Bogotá y se crio en Barranquilla desde los 4 años de edad. “Era bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla. Administrador de empresas. Era piloto privado. Era aeromodelista. Le gustaba la vida. Había trabajado bastante en Barranquilla y, buscando nuevos rumbos, se vino para Bogotá. Era un hombre que hablaba cuatro idiomas. Era un entrepreneur (emprendedor) completo. Y, bueno, ese es el hombre que se nos fue”.