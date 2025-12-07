Jean Claude Bossard murió el pasado 2 de diciembre luego de que en medio de un atraco en Bogotá recibiera dos impactos de bala. El crimen lo perpetraron dos personas, un adulto que murió luego de que la Policía reaccionara y disparara en su contra, y un menor de edad que fue capturado y judicializado.

De todo lo sucedido se han conocido videos, uno de ellos muestra el momento en que un policía, que patrullaba en bicicleta el sector, se da cuenta del atraco y reaccionada, hiriendo mortalmente a uno de los delincuentes.

Ahora, se empezó a difundir otro video que muestra mucho más de cerca el momento justo cuando Bossard, de solo 29 años y criado en Barraquilla, es abordado por uno de los atracadores con arma de fuego en la mano.

En el clic, revelado por Noticias RCN, se ve que el menor de edad, quien fue el que le disparó al barranquillero, aborda a la víctima para quitarle su celular y maleta. En medio del forcejeo, ambos terminan en la vía y Jean Claude termina tendido en el pavimento luego de recibir los impactos de bala.

También se nota que el otro sujeto, hoy muerto, lo estaba esperando en una motocicleta para huir del lugar.

VIDEO CLAVE para la investigación del ataque contra Jean Claude Bossard, el joven asesinado durante un robo en Bogotá.‼️🔴 pic.twitter.com/snps2LRpMl — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 7, 2025

El menor de edad que terminó capturado fue imputado por la Fiscalía por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria; este último cargo no fue aceptado.

Jean Claude Bossard fue despedido por familiares y amigos el 5 de diciembre, día en el cual iba a cumplir 30 años.

“Él se llamaba como yo: Jean Claude Bossard. Somos mitad franceses, mitad colombianos, pero él amaba a Colombia y nunca se quiso ir. Él amaba Colombia y se paseaba por toda Colombia en su motocicleta y amaba esta tierra muchísimo. A pesar de que tuvo las oportunidades de irse para Francia, ya que su hermana vive en Francia, es abogada que litiga en París, él nunca se quiso ir. Él dijo, este es mi país. Era un amante de estas tierras”, dijo el padre de Jean Claude en su momento.