Una cámara de seguridad captó el momento en que un policía que se movilizaba en bicicleta enfrentó a los atracadores que acababan de asesinar a Jean Claude Bossard —nacido en Bogotá, pero criado en Barranquilla, ciudad a la que llegó con sus padres cuando tenía cuatro años de edad— por robarle el celular en el norte de Bogotá, el pasado martes 2 de diciembre.

Cortesía Jean Claude Germein Bossard García

Fue a la 1:20 de la tarde cuando el uniformado de la Policía se alertó por unos disparos que se escucharon en la avenida 19 con calle 108, donde dos delincuentes en motocicleta abordaron a Jean Claude Bossard, de 29 años, para atracarlo, pero este opuso resistencia y en medio del forcejeo con uno de los asaltantes recibió dos impactos de bala mortales.

En el video se ve al patrullero conduciendo una bicicleta sobre el andén, dirigiéndose a la zona donde se escucharon los disparos, cuando de pronto observa una motocicleta color naranja en la que se movilizaban los delicuntes.

Sin dudarlo, el policía se bajó de la bicicleta, desenfundó su arma de dotación, corrió hacia la vía y disparó contra los atracadores, que iban a alta velocidad. Logró impactar a uno de los delincuentes, que murió debido a la gravedad de la herida.

Mientras que el otro atracador, un adolescente de 16 años, fue aprehendido y aceptó tres de los delitos que le fueron imputados. Deberá cumplir medida de internamiento preventivo.

Los últimos momentos de Jean Claude Bossard

Su padre, Jean Claude Bossard Serpa, tomó fuerzas para contar lo que había ocurrido con su hijo y cómo se enteraron de la lamentable noticia de su asesinato.

El día en el que ocurrieron los hechos, en la tarde del martes 2 de diciembre, Bossard Serpa le dijo en la mañana a su hijo que fueran a almorzar, pero este no pudo aceptarle la invitación porque tenía asuntos laborales pendientes.

En medio de su jornada laboral, el joven salió a almorzar con algunos compañeros y cuando salieron del lugar, en la localidad de Usaquén, cada uno cogió su camino y Jean Claude decide irse caminando a su apartamento que quedaba a unos 200 metros,

“Mi hijo por la mañana me dijo: papá, me voy a la oficina con un compañero tengo que hacer unos papeles, tengo que firmar unos seguros, y de ahí salió con el mismo compañero y almorzaron en un restaurante ahí sobre la 19 (avenida). Ya después del almuerzo salieron y cada uno cogió su camino. Jean Claude se dirigió a pie a la casa, porque la casa queda a dos cuadras, en ese momento es cuando es abordado por estos hombres, él forcejea y uno de estos hombres le dispara”, relató el padre de la víctima.

Instantes después, uno de los compañeros que se encontraba con el joven escucha un fuerte ruido y lo encontró en el piso. “Nos llamaron y fuimos a la clínica, pero cuando llegamos ya estaba muerto. Creo que murió rápidamente cuando le dispararon en el pecho”, señaló.

“Era bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla. Administrador de empresas. Era piloto privado. Era aeromodelista. Le gustaba la vida. Había trabajado bastante en Barranquilla y, buscando nuevos rumbos, se vino para Bogotá. Era un hombre que hablaba cuatro idiomas. Era un entrepreneur (emprendedor) completo. Y, bueno, ese es el hombre que se nos fue”, concluyó el señor Bossard Serpa.