Un joven de 29 años, identificado como Jean Claude Bossard, oriundo de Barranquilla, fue asesinado el pasado 2 de diciembre, en medio de un atraco en el norte de Bogotá.

Leer más: Fatal accidente tras un cruce prohibido deja un muerto en frente de la Terminal de Transporte, Santa Marta

La víctima fue abordada por dos sujetos armados que se desplazaban en motocicleta e intentaron robarle el celular, en la Avenida 19 con la Calle 108.

“Lamentablemente, al momento (la víctima del robo) opone resistencia y esos delincuentes de forma desafortunada le dispararon en dos ocasiones y la persona quedó tendida en la vía”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos y lograron dar de baja a uno de los delincuentes y aprehender en flagrancia al otro sujeto, quien sería un menor de edad. Este resultó herido y fue puesto a disposición de la Fiscalía.

El ente acusador señaló este miércoles que el adolescente, de 16 años, aceptó tres de los delitos que le fueron imputados y deberá cumplir medida de internamiento preventivo.

Ver también: “Viajé a Bogotá para festejar su cumpleaños el viernes y ese día probablemente lo enterremos”: padre de Jean Claude Bossard, el joven asesinado en un atraco

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías evidencias que dan cuenta de la presunta responsabilidad de un adolescente en el homicidio de un hombre de 29 años que se resistió a un asalto, el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá”, se lee en el comunicado.

Un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria.

Le sugerimos: Así fueron los últimos momentos de Jean Claude Bossard antes de ser asesinado en un atraco en el norte de Bogotá

La Fiscalía señaló además que el delito que no fue aceptado por el adolescente fue el de falsedad marcaria. Asimismo, el ente acusador indicó que por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de internamiento preventivo en centro especializado.