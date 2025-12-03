En la mañana de este miércoles 3 de diciembre, un hombre identificado como Osman Antonio Soto Quiroz, se acercó en su motocicleta TVS negra con detalles rojos y placas NEN26H, al separador que divide la vía nacional justo frente a la Terminal de Transporte, un punto donde muchos conductores deciden arriesgarse para abreviar camino.

Como ocurre cada día, y como se ha vuelto una práctica peligrosa pero repetida, Soto Quiroz, intentó cruzar por el separador para pasar al carril contrario sin tener que rodear hasta la rotonda.

“Eso lo hacen todos”, contó un conductor que presenció la escena. Pero esta vez, el cálculo falló.

Un automóvil Mazda CX-5 avanzaba por la troncal y el motociclista, al percatarse tarde del vehículo, intentó devolverse.

En ese momento el vehículo impacto fuertemente con la moto y el cuerpo del hombre terminó tendido sobre el separador, sin signos vitales.

Paramédicos llegaron al lugar, pero ya nada se podía hacer. La camioneta, con su parte frontal marcada por el golpe, permaneció detenida mientras las personas empezaban a rodear la escena con la mezcla habitual de asombro, tristeza y frustración.

Quienes transitan por esta zona no tardaron en mencionar lo que las autoridades han advertido una y otra vez que en este tramo de la Troncal, las imprudencias se han convertido en una rutina peligrosa.

Motociclistas atravesando separadores, peatones esquivando puentes peatonales y conductores que no moderan la velocidad conforman un panorama que diariamente deja heridos y, como en este caso, víctimas mortales.

Mientras la Policía de Tránsito adelantaba la inspección técnica, varios ciudadanos insistían en que este tipo de tragedias es evitable.

Las autoridades, por su parte, reiteraron el llamado urgente a no cruzar por zonas prohibidas y a respetar las rutas establecidas, recordando que un simple atajo puede convertirse en un punto final.