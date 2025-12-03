Santa Marta vuelve a ser escenario de tensión tras la difusión de un video en redes sociales en el que un grupo de hombres encapuchados, portando armas de largo alcance, lanza una amenaza directa contra más de 100 personas señaladas de estar vinculadas con fleteos, hurtos y otras actividades delictivas en la ciudad.

En la grabación, uno de los encapuchados asume la vocería mientras varios hombres armados lo rodean. Con una lista en mano, el vocero advierte que las personas mencionadas tienen 24 horas para abandonar la ciudad.

“A la hora 25 serán declarados objetivos militares”, sentencia ante la cámara.

Los nombres fueron mencionados uno a uno y están distribuidos en múltiples sectores de Santa Marta, entre ellos Bastidas, 17 de Diciembre, Los Fundadores, Cristo Rey, Brisas del Mar, El Rodadero, Gaira, Villa Bethel, Los Castillos, Pando, Pescaíto, 20 de Julio, Los Almendros, El Pradito y la Avenida del Río.

El grupo armado también lanzó advertencias contra motorizados que se dedican a ‘jalar’ bolsos en puentes como los de Tucurinca y en puntos de alta afluencia en Bastidas y otros sectores.

Lo que ha generado mayor inquietud es que el grupo no se identifica en ningún momento del video, lo que abre interrogantes sobre su origen, su capacidad operativa y los motivos detrás de la divulgación de esta amenaza masiva.

Hasta el momento, las autoridades de Santa Marta no se han pronunciado sobre el video ni han confirmado la veracidad de la lista mencionada, aunque el material continúa circulando ampliamente en redes sociales y generando preocupación entre los habitantes.