La Defensoría del Pueblo, emitió la Alerta Temprana 020 de 2025, en la cual evidenció los riesgos de seguridad que se presentan en la Sierra Nevada de Santa Marta, por cuenta de las estructuras delincuenciales denominadas Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, y los Conquistadores de la Sierra, que mantienen en zozobra permanente a los habitantes de esta región con jurisdicción en el Cesar, La Guajira y Magdalena.

Desde Valledupar, donde se anunció la Alerta, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó que existe un profundo escenario de riesgo por la actuación de dichos grupos, siendo el de mayor hegemonía los Conquistadores de la Sierra, mientras que el resto generan distintas amenazas dependiendo el tipo de interacción en la zona.

Por ello han advertido que se vienen presentando situaciones críticas como homicidios de defensores y defensoras de Derechos Humanos, violencia de género,- esta de manera muy fuerte-, diferentes formas de violencia y controles de horarios y conductas para la población civil.

“Hay una afectación tantos de pueblos indígenas de La Guajira y el Cesar, y comunidades afrodescendientes, comunales y miembros de las Juntas de Acción Comunal, mujeres, autoridades públicas, y el sector de comerciantes”, indicó la funcionaria nacional.

Una de las afectaciones son los cobros periódicos por actividades económicas que están afectando al comercio de la región, es decir, extorsiones. “Además de estos mecanismos de control social y territorial, lo más importante de la alerta es que es un documento principalmente humanitario con intensión de poder mitigar los riesgos que están presentando las poblaciones y activar una respuesta institucional que se adecue al nivel de riesgo que se están enfrentando las poblaciones sometidas al accionar de estos grupos armados ilegales”, indicó Marín Ortiz.

Resaltó además que se hace urgente una respuesta institucional del Estado, con medidas estructurales para disminuir los riesgos.

Scott Campbell represente de la ONU en Colombia, manifestó que desde su misión hacia los Derechos Humanos, ven con preocupación la afectación hacia las comunidades indígenas como lo son los wiwas, arhuacos, kankuamos y kowi, que hacen vida en la Sierra Nevada de Santa Marta, como también los afrodescendiente y campesinos.

Defensoría del Pueblo/Cortesía

“Compartimos estas preocupaciones con la defensora del Pueblo y creemos que es un momento muy oportuno para la alerta, tenemos muchos recordatorios de esta situación, la más reciente fue el asesinato de una profesora wiwa que era defensora de Derechos Humanos, y creemos que esta situación no está mejorando sino empeorando. Condenamos el asesinato de la profesora y nos solidarizamos con todos en la Sierra Nevada”, indicó Campbell.

De igual manera hizo un llamado al Gobierno nacional para brindar mayor protección a las mujeres, en el territorio; indicando además que la violencia sexual y la basada en género es un verdadero problema. “Hemos visto en esta alerta, el reclutamiento de niños y mujeres lo cual es muy preocupante”.

Son un total de 21 municipios los que están en riesgo. Para la vertiente norte de la SNSM:

Santa Marta (Distrito), en Magdalena, y Riohacha y Dibulla, en La Guajira; para la vertiente occidental: Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en Magdalena, y El Copey y Bosconia, en Cesar; para la vertiente suroriental: El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar, y San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira.

La nueva Alerta Temprana (AT) subsume y cierra las advertencias previas emitidas para El Copey (AT 010-22), Valledupar (AT 032-23) y Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha (AT 010-25), unificando el análisis del riesgo para los 21 municipios de los tres departamentos.

Con control hegemónico de las ACSN, principalmente en Ciénaga y Santa Marta (Magdalena) y Dibulla (La Guajira). La segunda: pretensiones de consolidación del EGC en Puebloviejo, El Retén, Algarrobo, Aracataca y Fundación, en el departamento de Magdalena; en El Copey, Bosconia, Valledupar y Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, y en San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca, en el departamento de La Guajira.