La mañana de este martes usuarios de la Nueva EPS realizaron manifestaciones y cierres de vías en diferentes puntos de Valledupar, exigiendo solución a las problemáticas que se presentan por la no autorización de procedimientos, medicamentos y la falta de atención en diferentes clínicas debido a los inconvenientes y falta de pago a las IPS.

Los manifestantes indicaron que les asiste una gran preocupación por la faltas de respuestas y garantías hacia la salud de los pacientes, muchos de estos en estado críticos y otros esperando por largo periodo la aprobación de un procedimiento.

Esta situación llevó a que nuevamente se realizara una mesa de concertación liderada por la Secretaría de Salud Departamental, junto con otras entidades competentes en las que se acordó que la Nueva EPS restableciera la plataforma de autorizaciones al grupo Clínica Médicos. Este último con mayor facturación sin pagar por parte de la Empresa Prestadora de Salud.

Asimismo se verificó que los usuarios que están en dicho grupo de clínicas estén siendo atendidos y cumpliendo con la adecuada prestación de servicios.

Usuarios de Nueva EPS que están en Clínica Alta Complejidad y Médicos, de Valledupar, seguirán siendo atendidos en estas clínicas, teniendo en cuenta sus capacidades para realizarlo.

Otro de los acuerdos es que semanalmente, las secretarías de Salud Municipal y Departamental realizarán revisión de los usuarios en esta red del Grupo Médicos, para verificar la prestación de servicio de salud.

La Nueva EPS tiene el compromiso de velar por la red prestadora de servicios en salud y en caso de las remisiones ellos deben tramitarlas, y poner a los pacientes teniendo en cuenta el nivel de complejidad que requieren.

Finalmente, el gerente regional de Nueva EPS se comprometió con informar al interventor nacional sobre el tema financiero del Cesar, ya que Nueva EPS debía realizar un giro para diciembre y el valor postulado no alcanza a cubrir el porcentaje pactado. Solo al grupo Clínicas Médicos, la deuda supera los $200.000 millones.