En una ceremonia cargada de sentimientos, fue despedida por sus familiares, amigos y la Policía Nacional la patrullera Vanesa de León Pertuz, quien lamentablemente perdió la vida en un hecho de violencia intrafamiliar cometido por su compañero sentimental.

Durante la eucaristía realizada en su memoria, se contó con la presencia y el acompañamiento del comandante de la Región de Policía N° 8, brigadier general Edwin Urrego Pedraza, así como de oficiales, suboficiales, patrulleros y personal no uniformado, quienes expresaron un profundo mensaje de solidaridad y respaldo institucional a la familia de la uniformada.

Los altos mandos entregaron ofrendas a los padres de Vanesa, quienes mostraron su profunda tristeza ante los inesperados hechos que los enluta.

Esta joven de 25 años tenía un año de haberse graduado de patrullera en la Policía Nacional, y actualmente estaba asignada a la Estación del municipio de Chimichagua. Era madre de un niño de 5 años producto de la relación con Giovanni Mauricio Quintero, quien le quitó la vida de múltiples puñaladas.

