En la sala de velación donde permanece el cuerpo de la patrullera de la Policía Nacional, Vanesa De León Pertuz, hay tristeza y dolor en cada uno de sus familiares y seres queridos, que aún les cuesta creer que ella esté muerta.

Martín José, padre de la fallecida contó que la uniformada era su primogénita, llevaba poco tiempo en la institución armada, vocación que le nació de repente, luego de no contar con suerte en su primera carrera profesional en seguridad social.

“Tenía 25 años, apenas empezando a vivir con muchos sueños por cumplir y grandes aspiraciones para su hijo y darle un buen futuro. Es duro como padre tener a un hijo en estas condiciones estar velándolo. Hace un año precisamente estábamos haciendo todas las diligencias para su grado en la Policía porque solo llevaba un año y hoy estamos en esta situación”, manifestó Martín José De León.

Recordó que su hija nunca le dijo que estaba siendo víctima de maltrato o violencia intrafamiliar, por parte de Giovanni Mauricio Quintero, quien le quitó la vida de varias puñaladas el pasado sábado al interior de una vivienda en el barrio Primero de Mayo, de Valledupar.

“Ella iba llegando ese día para su descanso, la estaba esperando para matarla. Por eso mi mensaje a las mujeres es que no callen que hablen, el silencio mata, es muerte, digan lo que están pasando, esto no puede suceder más”.

Cortesía Martín José De León, padre de la patrullera.

Respecto al agresor, el progenitor de la fallecida indicó que no le vio indicios de ser violento, tenían ocho años de relación, de la cual nació un niño que en la actualidad tiene 5 años.

“En cuanto a él no puedo decir nada, soy un fiel creyente en Dios, amo a Dios y mi hija también, ya sabrá cómo hacer sus cosas, todos tenemos fe. El niño si pregunta por ella y tratamos de no alterarnos delante de él”, puntualizó Martín José De León.

El cuerpo de Vanesa está siendo velado en cámara ardiente en la sala fúnebre de la Catedral Ecce Homo, y el sepelio se llevará a cabo este martes en el cementerio Jardines Ecce Homo, a partir de las 10:00 de la mañana.

Mientras tanto Giovanni Mauricio Quintero, permanece en la URI de la Fiscalía a la espera de la imputación de cargos por el delito de feminicidio, y solicitud de medida de aseguramiento programada para el jueves 4 de diciembre.