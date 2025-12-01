La Alcaldía de Valledupar oficializó el convenio 116231-309-2025 suscrito con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), para sustituir vehículos de tracción animal y unidades contaminantes por motocarros eléctricos.

Esta iniciativa hace parte del programa nacional ‘Vehículos eficientes: movilidad limpia y sostenible’, un modelo de transporte orientado al fortalecimiento social, y que luego de tantos años de espera, se tendrán soluciones para acabar con el maltrato animal y, además, fortalecer el medio ambiente en la ciudad.

Este proyecto contempla la entrega de 100 motocarros eléctricos, la instalación de estaciones solares de carga y procesos formativos en conducción segura, mantenimiento, educación ambiental y financiera. La inversión total es de aproximadamente $6.776 millones, con un aporte municipal del 10 % en contrapartida.

“Esta fase permitirá beneficiar a 100 familias de las 173 priorizadas, pero no nos detendremos, porque prometimos arreglarlo y lo haremos porque continuaremos la gestión para completar la cobertura de los grupos restantes”, afirmó Ernesto Orozco Durán.

Asimismo, el representante de la Asociación de Vehículos de Tracción Animal, José Calderón, expresó: “Llevabamos más de 18 años esperando este beneficio y por fin llegó. Es el resultado de mucho tiempo de lucha y que somos muchas las familias beneficiadas”.

Entre los beneficios desde el componente de bienestar animal se encuentran las garantías para el retiro definitivo de los caballos utilizados para actividades de carga, asegurando su protección y seguimiento institucional. En esta primera fase se beneficiarán 100 familias priorizadas dentro de una caracterización oficial que registra 345 vehículos de tracción animal activos en el municipio.

También, se proyectan impactos ambientales, energéticos y sociales, como son: reducción de 1.315 toneladas de hidróxido de carbono (CO₂) en el primer año; instalación de infraestructura de carga con sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) equivalentes a 75 kilovatio pico (kWp), permitiendo carga gratuita y sostenible; generación de 345 megavatio hora (MWh) de energía solar y ahorros superiores a $3.797 millones. Estos resultados permitirán mejorar la calidad del aire, disminuir costos operativos y fortalecer las condiciones laborales de los beneficiarios.