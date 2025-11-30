En un hecho de intolerancia registrado en una fiesta de reencuentro de bachilleres y amigos, en el municipio de Chiriguaná (Cesar), un hombre asesinó a otro, propinándole varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo.

Sucedió cuando un grupo de personas reunidas para departir, en una vivienda de la calle 7 con carrera 5 del barrio Centro, de dicha población, dos de estos tuvieron una diferencia e iniciaron una discusión, que luego pasó a los golpes.

En medio de confrontación, al parecer, José Alejandro Pérez De La Rosa, de 27 años, quien era uno de los invitados, habría tratado de mediar en la pelea de sus dos amigos. Sin embargo, uno de estos individuos sacó un arma cortopunzante y lo lesionó en repetidas ocasiones.

Otras versiones señalan que este joven estuvo en un evento de piques de motocicletas y luego varias personas se desplazaron a un parque, donde supuestamente un hombre estaría agrediendo a una mujer, y Pérez De La Rosa la intentó defender.

La víctima sufrió heridas en el tórax y cuello que le produjeron abundante pérdida de sangre, y pese a ser trasladado al Hospital San Andrés, llegó sin signos vitales.

Las autoridades indicaron que de estos hechos hay varios testigos por lo que el agresor se encuentra plenamente identificado, no obstante, no ha sido capturado y están tras su pista. Igualmente indicaron que el occiso registraba una anotación judicial como indiciado en el delito de hurto.

Se conoció que José Alejandro era hermano del jugador de Alianza Valledupar F.C., Jesús Daniel Pérez De La Rosa.

Por ahora el cuerpo sin vida fue trasladado por personal del CTI de la Fiscalía, a la morgue de Medicina Legal, en el mismo municipio.