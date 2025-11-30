La empresa Air-e informó que cambiará postes en el barrio Porvenir, municipio de Soledad, para este lunes, por lo que se presentarán cortes de energía en algunas zonas.

En ese sentido, la interrupción del servicio está programada de 9:40 de la mañana a las 4:40 de la tarde, en las calles 15 a la 18, entre las carreras 26B y 27.

De igual manera, se reubicará poste y redes en la calle 63 con la carrera 6K1, en el barrio El Bosque, en el horario de 9:00 de la mañana a 4:55 de la tarde.

Por otro lado, en el corregimiento de Pendales, en Luruaco, se realizarán adecuaciones menores en la calle 2 con la carrera 5, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La compañía reiteró que una vez finalicen los trabajos se procederá a reanudar el servicio de manera gradual en cada sector.